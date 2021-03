Muzieklijst Harry's Blues zondag 14 maart 2021

The Immediate Family is een verzameling muzikanten die hun sporen in de muziek al lang hebben verdiend. Gitaristen Waddy Wachtel en Danny Kortchmar speelden bij Bonnie Raitt, Jackson Browne en Linda Ronstadt, bassist Leland Sklar met James Taylor, Warren Zevon en vele vele anderen. En drummer Russ Kunkel sppelde met zowel Crosby, Stills and Nash als Jimmy Buffett. Kortom, gelouterde sideman die nu, samen met de wat minder bekende Steve Postell, de Immediate Family vormen. Hun eerste album, dat alleen in Japan werd uitgebracht, was Honey, don't leave L.A., naar een nummer van James Taylor van zijn album JT uit 1977. Nu ligt er een EP met de titel Slippin' and slidin'. De mannen zijn het niet verleerd.