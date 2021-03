Restaurant Drommedaar verwacht te profiteren van zandbak en stofwolken

Het restaurant bij het Rensenpark heeft een terras aan de voorkant, maar op die plek aan de Markt wordt het oude Biochron van de dierentuin gesloopt. "Als we weer open mogen, is dat niet echt een optie voor de gasten. Men zit daar dan in de stofwolken en zand in de koffie is niet zo lekker volgens mij", zegt Van Liere.

Een onbruikbaar terras na de maandenlange sluiting door corona is een flinke domper voor de horecaondernemer, maar hij zit niet bij de pakken neer. In dit geval richt hij zijn blik niet naar voren, maar letterlijk naar achteren. Vanuit het restaurant kijkt hij aan de achterkant uit op een grote zandbak, maar daar ligt wel zijn toekomst. Wouter van Liere: "Daar gaan we een mooi nieuw terras maken en iedereen kan er een stukje participatie kopen. Mensen kopen een terrastegel en die staat voor een dinerbon voor twee. Die betaal je nu, daar kopen wij de tegels voor en dan kunnen de mensen in de zomer hier het terras op."

Volgens de uitbater loopt de actie goed, er zijn inmiddels zestig terrastegels verkocht. Van Liere vertelt vrolijk over zijn actie, maar makkelijk heeft hij het niet. "We zijn inmiddels al 32 weken dicht en dat is natuurlijk best lastig. We zijn druk met eten bezorgen en klussen om straks weer volledig gas te kunnen geven. Ik ga uit van 1 juni dat we weer open kunnen, ik hoop natuurlijk eerder, maar met de huidige situatie weet ik niet of dat realistisch is."

Het is even doorbijten voor de eigenaar, maar zijn verwachtingen voor de toekomst zijn groots. "We hebben straks een terras aan de achterkant op een uniek plekje, een tuin die er al vijftig jaar ligt, het is de tuin van de oude directeurswoning van de dierentuin. En als het werk bij het Biochron klaar is, hebben we een prachtig plein aan de voorkant met vijvers en een soort kubussen als entree. Ik verwacht dat dat binnen twee jaar klaar is en dan hebben we een dubbel terras. We staan te popelen om hier aan de slag te gaan!"

