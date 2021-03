In de Bruntingerhof zie je eeuwenoude bomen terug

De komende jaren wordt de boerderij volledig hersteld en ingericht als bezoekerscentrum voor het esdorp Orvelte.

Bouwmateriaal

Tot aan de middeleeuwen werd alles in ons land gebouwd met hout en lang daarna bleef hout het belangrijkste bouwmateriaal. "Overal om ons heen is hout te vinden", legt Jermo Tappel van Stichting het Drentse Landschap uit. "Het werd gebruikt voor karren, meubels, maar vooral ook voor gebouwen. In de Bruntingerhof is het hout kaal toegepast." Het eikenhout is niet geschilderd, dat deed men pas veel later.

Interieur

Ook in de boerderij is goed zichtbaar hoe het hout verwerkt is. "Hout is een product dat heel krachtig is, je ziet hoe massaal het gebouwd is, maar ook heel flexibel", aldus Tappel. "Je ziet dat aan zo'n gebint geen spijker te pas komt. Het is in elkaar gezet met toognagels. Als je goed kijkt, zie je de hand van de timmerman er nog in terug." Op de balken zijn telmerken te zien, nummers die de verschillende onderdelen bij elkaar houden en het gebint zijn plek in de rij geeft.

Bomen

Voor dit soort boerderijen werden enorme eiken uit de omgeving gekapt. Tappel: "Boven mij zie je hoe groot zo'n boom moet zijn geweest. Het zijn eeuwenoude bomen." Rond 1600 werden er zoveel gekapt dat er bijna geen boom meer over was in ons land. Het hout werd vooral voor de landbouw maar ook voor de scheepvaart gebruikt. Via de grote rivieren werd hout geïmporteerd uit Duitsland, Scandinavië en het zuiden van Europa.

Bezoekerscentrum

Jarenlang was het Bruntingerhof in gebruik als museumboerderij maar enkele jaren geleden zegde de huurder de huur op. Nu ligt er een plan voor een nieuwe invulling. In het nieuwe bezoekerscentrum krijgen gasten informatie over de boerderij, over Orvelte maar ook over esdorpen in het algemeen. En er komt een informatiepunt voor toeristen. "Zodra de verbouwing is afgerond, is deze boerderij weer door iedereen te bezichtigen", besluit Tappel.

In ROEG! vieren we de Boomfeestdag, tussen oude woudreuzen en nieuwe boompjes.

