Kamerleden krijgen 2400 handtekeningen tegen opslag kernafval aangeboden

De petitie was een initiatief van de Drentse statenleden Peter Zwiers van de PvdA en Elke Slagt-Tichelman van GroenLinks en van de SP. Uiteindelijk sloten ook Groningse, Overijsselse en Gelderse afdelingen van deze partijen zich er bij aan.

Tiental kilometers van Nederland

De Duitse regering onderzoekt in welke zoutkoepels kernafval het best opgeslagen kan worden. De koepels in Dörpen, Lathen en Sögel in het Emsland zijn daarvoor in beeld. Die drie gemeentes liggen ter hoogte van Emmer-Compascuum, Ter Apel en Bourtange. De zoutkoepels zijn allemaal gelegen in het noorden van Landkreis Emsland, op enkele tientallen kilometers over de grens. Daarnaast zijn zoutkoepels in beeld in Landkreis Leer, net over de grens bij Bad Nieuweschans. Ook zoutkoepels net over de grens in de Achterhoek en Twente zijn in beeld, in de regio's Bentheim en Münsterland.

De provinciale fracties van de PvdA, SP en GroenLinks in Drenthe en Groningen zijn fel tegen de opslag, net als de fracties in de gemeenten Emmen en Westerwolde. De partijen willen met de petitie de Duitse autoriteiten oproepen om geen radioactief afval op te slaan in de koepels en zij verwachten een stevige tegenlobby van Gedeputeerde Staten in Drenthe.

In korte tijd werd de petitie begin maart bijna 2000 keer ondertekend. Uiteindelijk kwamen daar nog een paar honderd stemmen bij. Initiatiefnemers Zwiers en Slagt-Tichelman zeggen zich gesteund te voelen door de vele handtekeningen. Zij hopen dat dit geluid goed doorklinkt bij de Duitse regering. De handtekeningen zijn overhandigd aan Kamerleden Gijs van Dijk en Laura Bromet. Die gebeurde tijdens een digitale bijeenkomst.

Lees ook: