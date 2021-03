Coronacrisis maakt creatief: Museum Collectie Brands lanceert adoptieactie

Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht lanceert een adoptieprogramma. Het museum is al enige tijd gesloten en heeft dus de reserves al flink moeten aanspreken.

Om toch iets van inkomsten te kunnen genereren, kunnen geïnteresseerden vanaf vandaag een museumstuk adopteren voor 25 euro. Het museum heeft daarvoor vijftig objecten uitgekozen.

"Eind vorig jaar is dit idee ontstaan", zegt Marianne Bakker van het museum. "Bijna geen enkel ander museum heeft dat, dus dat leek ons iets leuks."

"We zijn natuurlijk al enige tijd gesloten. We zijn wel op onze reserves gaan teren. We staan niet op omvallen, maar het duurt al wel wat langer", legt Bakker uit. "We willen ook gewoon weer verder met nieuwe tentoonstellingen en projecten. Dan is het wel fijn voor de liquiditeit. We krijgen wel wat steungeld, maar dat is ook onzeker in die zin van: wanneer krijg je het?"

Vanaf 25 euro kunnen mensen een object adopteren in de categorie brons, zilver of goud. De adoptant krijgt dan vrijkaartjes en een adoptiepaspoort. Mocht de actie aanslaan, dan komen er nog meer objecten beschikbaar om te adopteren. "Het gaat echt van een busje Buisman tot aan het Leenmanregister", aldus Bakker. Het register is het oudste en beroemdste stuk uit de collectie Brands.

Door de uitbraak van het coronavirus heeft Museum Collectie Brands de pop-up locatie in het centrum van Emmen al eerder moeten sluiten.

Lees ook: