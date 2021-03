Meppel ergert zich aan overal opduikende verkiezingsposters

"Is er een plakregime in de gemeente?", vraagt een Meppeler zich af op Twitter. "Waarom kom ik in de Oosterboer die koppen van de heren Baudet en Van Haga overal tegen behalve op de borden die daarvoor bedoeld zijn?"

De posters hangen onder meer op stroomhuisjes en onder viaducten. "Tegenover het station, onder de Bekinkbaan en boven de fietstunnel vanaf Het Vledder naar Blankestein", vult een andere Mepper aan.

In een reactie spreekt de gemeente uit dat mensen zich moeten melden. "Wanneer mensen constateren dat er in de gemeente Meppel wildgeplakt wordt, kunnen ze dit melden bij de gemeente. Het wildplakken van campagneposters is niet toegestaan. We doen in dit geval óók een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de partijen en personen in kwestie."