Eén sterfgeval, 126 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Er is de afgelopen 24 uur een patiënt uit de gemeente Westerveld met covid-19 overleden. Vijf coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze komen uit de gemeente Coevorden (2), Assen (1), Tynaarlo (1) en Noordenveld (1). De meeste besmettingen werden gemeld in de gemeente Emmen (47), gevolgd door Meppel (16) en Borger-Odoorn (10).

Het aantal besmettingen is lager dan gisteren. Toen kwamen er 151 nieuwe gevallen bij. Wel ligt het aantal vandaag boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Dat gemiddelde ligt namelijk op 125 dagelijkse besmettingen.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 12-03-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1004 (+1) 5 20 Assen 2393 (+7) 43 (+1) 13 Borger-Odoorn 1095 (+10) 22 14 Coevorden 2142 (+8) 47 (+2) 27 Emmen 6172 (+47) 106 66 Hoogeveen 3418 (+9) 61 40 Meppel 1532 (+16) 21 24 Midden-Drenthe 1450 (+3) 27 27 Noordenveld 1079 (+8) 20 (+1) 24 Tynaarlo 1093 (+6) 17 (+1) 20 Westerveld 641 (+6) 12 18 (+1) De Wolden 1272 (+5) 27 21 Onbekend 49 0 0

Landelijk

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 6.068 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari.

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar zit nu in de lift. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 34.775 meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 4968 per dag, het hoogste gemiddelde sinds 26 januari.

Het aantal gemelde sterfgevallen met covid-19 steeg afgelopen etmaal met 27. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Gisteren werden 50 overlijdens geregistreerd.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is stabiel. Ziekenhuizen behandelen vrijdag 1.910 mensen vanwege covid-19. Dat zijn er vijftien minder dan op donderdag en drie minder dan op woensdag.

Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde naar 1.334. Dat zijn er 19 minder dan op donderdag en 73 minder dan op dinsdag. Op de intensive cares steeg het aantal patiënten juist een klein beetje, van 572 naar 576. Sinds het begin van de week is dat aantal redelijk stabiel, tussen de 550 en 600. In de maand ervoor schommelde het aantal coronapatiënten op de ic's juist tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 250 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In de afgelopen week kwamen er gemiddeld 223 nieuwe patiënten per dag bij. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 30 januari.