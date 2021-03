Eigenaresse overvallen supermarkt Nieuw-Dordrecht: 'Hij verpest het leven van drie caissières'

"Op dat moment waren er drie medewerksters van tussen de vijftien en negentien jaar aanwezig", vertelt Postma. "Het heeft een gigantische impact op hen en op ons team. Daarom krijgen ze nu slachtofferhulp."

Overstuur

Op het moment van de overval was een van de medewerksters een klant aan het helpen achter de kassa. De man bedreigde haar met een pistool en ging er vervolgens met een onbekend geldbedrag vandoor.

"Het duurde nauwelijks een minuut", vertelt Postma. "We werden direct door onze medewerksters gebeld. Ze waren natuurlijk helemaal overstuur." De eigenaresse heeft geen goed woord over voor de overvaller. "Deze arrogante man verpest het leven van drie jonge meiden. Die vergeten dit nooit meer."

Volgens protocol

Het is de eerste keer dat de supermarkt uit Nieuw Dordrecht met een overval te maken krijgt. Postma looft haar medewerkers voor hoe ze hebben gehandeld. "We trainen hen natuurlijk wel in hoe ze met dit soort situaties moeten omgaan, maar als het daadwerkelijk gebeurt is het een ander verhaal", legt ze uit. "Maar de meiden hebben alles volgens protocol gedaan. Een hele dikke duim voor ze."

Volgens de politie is de dader nog niet gepakt en is daarom nog op zoek naar getuigen. Volgens de politie ging het om een blanke man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij was gehuld in een donkere jas en een spijkerbroek. Na de overval rende hij de winkel uit, in de richting van de Stelmakershof.

