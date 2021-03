FNV: 'Inzet vrijwilligers op Wmo-vervoer in Hoogeveen is broodroof'

In het kader van bezuinigingen is deze vrijwilligersregeling later afgeschaft. Het vervoer kwam weer bij de taxibedrijven liggen.

Gisteren heeft de gemeenteraad van Hoogeveen toch besloten om door te gaan met vrijwilligers op Wmo-vervoer. Het vervoer bij de taxibedrijven laten bleek zes keer meer te kosten dan de vrijwilligersregeling. Volgens het FNV betekent dit dat betaald werk verdrongen wordt door vrijwilligers en de overheid een bijdrage levert aan werkverdringing.

Lisa Veldhuizen, chauffeuse werkzaam via Taxiwerq in Hoogeveen: "Het werken met vrijwilligers is broodroof, daarnaast is dit voor veel taxibedrijven concurrentievervalsing." Lisa vervolgd: "Veel beleidsmakers en politici beseffen niet dat taxichauffeur een professionele baan is. Werk dat niet iedereen zomaar even doet. Denk aan de standaarden die gelden voor taxichauffeurs, zoals het hebben van een taxipas, in bezit zijn van een EHBO-diploma, rijvaardigheidsopleidingen."

Onzekere toekomst

Edwin Kuiper, bestuurder FNV Taxi: "Het besluit van de gemeenteraad om door te gaan met vrijwilligers die taxivervoer rijden, draagt bij aan een onzekere toekomst voor professionele taxichauffeurs. Taxichauffeurs vinden het hebben van werk belangrijk, werk zorgt voor inkomen en inkomen draagt bij aan stabiliteit en zekerheid. Zeker in tijden van onzekerheid, zoals daar zijn corona, aanbesteding werk en flexibilisering van werk."

Wethouder Janita Tabak gaf gisteren een korte toelichting op het besluit: "Onze indruk is dat het vrijwilligersvervoer niet te vergelijken is met een taxibedrijf. Het wordt geleid en gerund door vrijwilligers. Er is geen intentie om werk te verdringen. Het vrijwilligersvervoer biedt een service die een taxi niet kan bieden. De vrijwilliger begeleidt de reiziger van deur tot deur en biedt een luisterend oor."

Consequenties

Karel Lokollo is chauffeur bij Dorenbos: "Je moet jezelf ook hardop afvragen wat dit voor consequenties heeft voor iedereen die nu een betaalde baan als taxichauffeur heeft."

Hoewel Lokollo vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet lang meer hoeft te werken, zet hij zich nog altijd in voor zijn collega's: "Veel banen staan op de tocht door dit soort besluiten om professionele taxichauffeurs te vervangen door vrijwilligers. Taxichauffeur zijn is een vak, zorgt voor een inkomen, iets waar ik trots op ben. Mijn werk kan en mag niet door vrijwilligers uitgevoerd gaan worden."

Broodroof

"Taxichauffeurs zijn er wel klaar mee, overal zien zij dat hun werk ingepikt wordt door vrijwilligers, zelf noem ik het broodroof. Het klinkt allemaal erg lief en aandoenlijk om te gaan werken met vrijwilligers, maar vergeet niet, het gaat gemeenten om de harde knikkers, voor gemeenten geldt kennelijk alleen hun eigen boekhouding. Dat groepen werknemers zo van hun inkomen worden beroofd, is kennelijk van ondergeschikt belang", aldus FNV bestuurder Kuiper.

De kosten voor het vrijwilligersvervoer zijn ongeveer zesduizend euro per jaar. Voor 2021 vraagt de stichting om een bedrag van vijfduizend euro, omdat de kosten vanwege de pandemie lager uitvallen.

