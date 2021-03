Restaurant Narline krijgt steun KHN in strijd voor coronasteun

De rechter moet beslissen of restaurant Narline in Zuidwolde samen met enkele andere restaurants die vlak voor de coronacrisis openden, alsnog coronasteun horen te krijgen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een zaak tegen de staat aangespannen.

Narline opende in december 2019 de deuren in Zuidwolde. Maar het bedrijf werd dat jaar al in maart ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In al die tijd is de historische boerderij waarin het bedrijf is gevestigd, grondig verbouwd. Geen inkomsten, wel kosten. Normaal gesproken geen probleem, maar de corona-uitbraak veranderde alles voor eigenaren Hendrik-Jan Lip en Henriëtte Waaijenberg.

Wel begrip, geen steun

"Doordat wij wel bestonden in 2019, maar geen cijfers kunnen overleggen, krijgen wij geen coronasteun van de overheid", legt Lip uit. "We hebben hier veel voor gelobbyd, maar dat heeft niets opgeleverd. Vanuit de politiek krijgen we wel begrip, maar er wordt ook gezegd dat de systemen nu eenmaal zo zijn ingericht. Daardoor staan wij nog steeds met lege handen."

Narline is niet de enige horecaonderneming die tegen deze regels aanloopt. En omdat overleg met de overheid niet helpt, stapt KHN nu naar de rechter. Met Narline en nog enkele andere ondernemingen als voorbeeld.

'Twee ton misgelopen'

"Dit is rechtsongelijkheid. Als wij van de startersregeling gebruik hadden mogen maken, dan hadden wij twee ton aan steun ontvangen", zegt Lip. "KHN heeft dit dossier nu naar een groot advocatenkantoor gestuurd en die keren het binnenstebuiten. Wij hopen nog steeds deze steun met terugwerkende kracht te ontvangen. We hebben het keihard nodig."

De eigenaar van Narline is vol vertrouwen dat de rechter KHN in het gelijk stelt. "Het is duidelijk dat hier iets niet klopt."