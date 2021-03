Zwemtrainster Jennie Nijenhuis stopt ermee: 'corona-break deed me goed'

"Corona kwam voor mij als een redding. Ik zat tegen een burn-out aan", vertelt Nijenhuis openhartig. "Ik was altijd druk met de zwemclub. We hebben nu gezien hoe we ons leven ook kunnen leiden. We hebben bijvoorbeeld gewandeld en daar gunnen we onszelf anders nooit de tijd voor", gaat ze verder.

'Altijd met zwemmen bezig'

De topzwemmers van de club uit Hoogeveen trainen verdeeld over negen verschillende trainingen zestien uur per week. Het gaat dan ook om vijf ochtendtrainingen die om half zes al beginnen. Nijenhuis heeft er geen zin meer in.

"We zijn eigenlijk altijd bezig met de zwemclub. Er is altijd wel iemand van ons die moe is en naar bed wil. Zo hebben we nooit een normale avond. Het is écht een heel druk leven, daar zijn we nu écht achter gekomen."

Schrikbeeld

Voor veel zwemmers van de club is het een schrikbeeld dat Nijenhuis stopt. "Ik heb altijd heel goed onder haar gezwommen", zegt Charlotte Wilbers. "Dus ik vind het heel jammer dat ze gaat stoppen." Coen de Lang vult aan: "We gaan niemand meer vinden die dat op deze manier gaat doen." En Niels van Eck besluit "Ze steekt er zoveel tijd in voor zo'n geringe financiële beloning. Zo iemand ga je niet meer vinden."

Zolang het nog kan geniet Nijenhuis van haar zwemmers. De club uit Hoogeveen kan de laatste weken met dertig zwemmers terecht in het buitenbad van Hasselt. Ook al gaat het maar om drie uurtjes per week. Zowel de trainster als de zwemmers genieten met volle teugen. De eredivisie zal overigens dit seizoen niet meer hervat worden.

"Dat vind ik wel jammer. Als je kijkt naar korfbal en handbal op het hoogste niveau: zij mogen allemaal de competitie afmaken. Wij zwemmen ook op eredivisie-niveau en hebben maar één wedstrijd gezwommen en dat was het", besluit Nijenhuis.