Wielerorganisator Thijs Rondhuis: gedreven door het 'onmogelijke'

Vorig jaar augustus organiseerde hij in coronatijd al het Nederlands kampioenschap wielrennen op en rond de Col du VAM in Wijster. En afgelopen week werd er opnieuw een uitzondering gemaakt voor 'zijn' Healthy Ageing Tour. De belangrijkste reden is dat het hier om een topsportwedstrijd gaat. Bij deze internationale wielerdriedaagse stonden 94 vrouwen uit twintig verschillende landen aan de start.

"Ik heb geleerd om goed te luisteren naar vergunningverleners. Zij geven de kaders aan waarbinnen iets kan. Waar ligt de wettelijke ruimte? Maar je moet daarbij ook rekening houden met het gevoel en de beeldvorming. Dan blijkt dat er tóch iets mogelijk is", verklaart Rondhuis.

'Dan lig je wel een paar nachten wakker'

Buiten het NK en de Healty Ageing Tour is de 44-jarige organisator van sportevenementen ook verantwoordelijk voor Olympia's Tour, de Boels Ladies Tour, de Dorpenomloop door Drenthe en de Ronde van Groningen. Maar door al deze evenementen ging vorig jaar een streep.

Vooral het annuleren van Olympia's Tour, een dikke week voor de start, bezorgde hem grijze haren. "Als dan je werk voor honderd procent wegvalt en je kunt geen aanspraak maken op steunpakketten, dan lig je wel even een paar nachten wakker. We hebben drie tot vier maanden stress gehad", beaamt Rondhuis.

Ook deze Healthy Ageing Tour is geen vetpot. Op het allerlaatste moment werd een gapend gat in de begroting gedicht. En werd er in het belang van de sport toch een aangepaste etappekoers georganiseerd.

"Ik merk van het bedrijfsleven, van de vergunningverleners, maar ook van de wielerwereld dat er veel waardering is. Met die waardering zullen we bij andere evenementen in de toekomst moeten proberen de boterham voor het gezin en de hypotheek te verdienen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in", besluit Rondhuis.

Slijtageslag

Lonneke Uneken won vandaag de heroïsche slotetappe op de VAM in Wijster. Het eindklassement van de driedaagse Healthy Ageing Tour ging voor de vierde keer in haar carrière naar Ellen van Dijk. Ondanks dat veel vrouwen tijdens de laatste etappe onderkoeld raken, kijkt Rondhuis tevreden terug op deze corona-editie van de Healthy Ageing Tour.

"Dit is wielrennen in de meest pure vorm. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen gezond is. Het was echt een slijtageslag. Ze worden één voor één binnen gebracht. Maar we hebben een goede medische dienst en de verzorgers zijn alert, dus geen probleem", reageert de koersdirecteur

Opnieuw NK op de VAM

Over een paar maanden keert Rondhuis weer terug op de VAM in Wijster. Dan organiseert hij opnieuw het NK wielrennen. Daar liggen inmiddels vijf verschillende draaiboeken voor klaar.