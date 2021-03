Zonnestudio's zien het licht niet meer: 'We worden vergeten'

Voorzitter Huib van Heest van Samenwerking Verantwoord Zonnen heeft er geen goed woord voor over: "Het moet echt stoppen. Juist omdat we deze zaak zo goed onder controle hebben, is onze frustratie en woede groot. Door openingen van diverse niet-essentiële winkels zie je daar allemaal bedrijvigheid, maar bij ons niet. Dat heeft een enorme impact op de financiële reserves, die er in veel gevallen al niet meer zijn."

Yardi Wessels uit Emmen runt samen met haar partner Simon Berendsen een zonnestudio net over de provinciegrens in Ter Apel. De nood is hoog: "Het is niet meer te behappen financieel. We voelen heel veel onrecht, omdat we makkelijk open kunnen op een verantwoorde en veilige manier. Wij zijn het dichtzijn helemaal zat."

Eigenaren van zonnebankstudio's zitten in een uitzichtloze situatie (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Volgens hen kunnen ze volledig coronaproof open: "Je komt niet eens in contact met mensen. Als je binnenkomt, loop je rechtstreeks naar de cabine waar je alleen kunt genieten van een zonnesessie. Na gebruik wordt de apparatuur grondig schoongemaakt en de klant kan eventueel zelfs via een tikkie betalen."

Saillant detail is dat de zonnestudio in Ter Apel ook beschikt over een aparte kamer voor het bleken van tanden. "Dat vinden we eigenlijk nog het bizarste. Want dat mag wel, terwijl je daar veel dichter bij de klant komt."

Valse hoop aan de horizon

Als het kabinet een persconferentie correcties in de versoepelingen aankondigt, gloort er valse hoop aan de horizon voor Wessels: "De laatste persconferentie voelde echt als een klap in mijn gezicht. Je kijkt er de hele dag naar uit, maar uiteindelijk wordt de branche niet eens benoemd. Kappers, schoonheidsspecialistes, horeca, het wordt allemaal genoemd, maar wij worden vergeten."

Enorme fout

Als er niet snel nieuw perspectief komt, wordt de situatie ook voor de zonnestudio erg penibel. "Je ziet je eigen rekening slinken, maar alle facturen moeten wel gewoon betaald worden. Het is nu echt tijd om open te gaan anders zie ik het heel somber in." Van Heest nodigt het kabinet tot slot uit: "We staan met alle middelen die we hebben open om de overheid te overtuigen dat ze hier een enorme fout aan het begaan zijn."