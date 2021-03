Beloftes in partijprogramma's: komt er wel wat van terecht?

In de partijprogramma's staan ook beloftes aan Drenthe. Denk aan een snelle treinverbinding zoals de Nedersaksenlijn.

In de nieuwe aflevering van Drenthe Kiest Op Tjak spreken we met oudgediende VVD'er Erik Ziengs uit Assen en met nieuwkomer Sacha ten Hove uit Emmen van Volt over (loze) beloften in de politiek.

Oudgediende Erik Ziengs

Na meer dan tien jaar in Den Haag stopt VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs ermee. Maar om de aanleg voor de Nedersaksenlijn mee te maken, zijn daar volgens hem zeker nog eens tien jaar voor nodig.

Toch spreekt Ziengs niet van een loze belofte. Het kwam volgens hem niet enkel door de Kamer dat de Nedersaksenlijn nog niet is aangelegd. Volgens Ziengs gaat het ook om draagvlak en haalbaarheid. Zo was er de afgelopen jaren meer draagvlak in Drenthe voor het verbeteren van de N34.

Erik Ziengs vertrekt als Tweede Kamerlid (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Ziengs: "In een partijprogramma zet je alles wat je graag wilt. En uiteindelijk maak je een regeerakkoord en kijk je wat er mogelijk is, ook wat betreft de spaarpot." Toch benadrukt hij dat de Nedersaksenlijn wel op de agenda moet blijven staan. "Blijf er aandacht voor vragen, maak het draagvlak groter en dan zie je vaak dat je meer steun krijgt."

Ziengs kijkt terug op een schitterende tijd in Den Haag. Hij heeft nog wel een tip voor nieuwkomers die aan het begin staan van een carrière in de politiek: "Blijf zo veel mogelijk bij jezelf, blijf authentiek."

Sacha ten Hove uit Emmen is nieuwkomer in de politiek (Rechten: RTV Drenthe/Edwin van Stenis)

Nieuwkomer Sacha ten Hove

Een van de nieuwkomers deze verkiezingen is Sacha ten Hove uit Emmen, nummer 20 op de kieslijst van Volt. De partij richt zich op samenwerking in Europa en is in meerdere Europese landen actief. Het partijprogramma proberen ze per land te vertalen naar de nationale of lokale context.

Maar als de focus op Europa ligt, wordt Drenthe dan niet vergeten? "Nee. Wij willen juist meer doen met de grensregio's. Daar liggen veel mogelijkheden qua wonen, werken en reizen, waardoor de grens minder als grens wordt gezien."

Ten Hove is hoopvol wat betreft de kansen voor Volt in Nederland. "Het ziet er naar uit dat het goed gaat komen, we staan nu volgens de peilingen op twee of drie zetels", vertelt de nieuwe kandidaat. Toch wil ze zich nog niet wagen aan echte beloftes. "Maar zoiets als de Nedersaksenlijn, daar wil ik me wel echt voor gaan inzetten."

In het programma Drenthe Kiest Op Tjak gaan verslaggevers Jeanine Hofsteenge en Josien Feitsma de provincie in om te onderzoeken welke thema's voor Drenthe belangrijk zijn tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen.

