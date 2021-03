Boerin Agnes zegt dag tegen rottijd met automaten vol melk en meel

In een leegstaand deel van de stal prijken nu drie automaten langs de muur. Uiteraard staat er een melktap met verse melk van de boerderij van Agnes, maar er is ook een automaat met romkaatjes - een eigen variant op advocaat. Daarnaast is er een combi-automaat met eieren van een boer uit de buurt, biologische muesli en pannenkoekenmeel van molen De Juffer uit Gasselternijveen.

Fosfaatregels

Dat Albert en Agnes een pittige tijd achter de rug hebben is een understatement. Dat begon al in 2015, toen het stel de koeienstal ging uitbreiden. "We hebben te veel land voor het aantal koeien dat we hadden en wilden er graag meer. Maar we werden genekt door de strengere fosfaatregels", vertelt Agnes. Ze breidde haar aantal koeien uit van 100 naar 180, maar door de strengere mestnormen moest ze die extra dieren weer wegdoen.

De gloednieuwe peperdure stal was dus voor niets gebouwd en er bleef een financieel gat achter. Dan kun je bij de pakken gaan neerzitten, maar daarvan wilden Agnes en Albert niets weten. Alleen was meer melk vanwege de begrenzing van het aantal koeien dus niet mogelijk. Er moest dus op een andere manier geld in het laatje komen. Agnes: "We hadden zelf sterk het idee dat we daarvoor mensen naar de boerderij moesten halen. Je ziet meer boeren met bijvoorbeeld een melktap, maar die kost veel geld en het duurt wel een jaar of acht voordat je daar winst op maakt."

Koebonnement

Met wat hulp van de provincie Drenthe vroegen Agnes en Albert een leader-subsidie aan: Europees geld om het platteland te versterken en burgers kennis te laten maken met de boerderij. Ze besloten excursies te organiseren voor groepen om hen kennis te laten maken met de melkveehouderij. Daarnaast nodigt het stel basisscholieren uit en is er dus nu de automatiek.

Agnes: "De basis van het plan is boerderij-educatie. Scholieren kunnen bij ons op de boerderij leren waar melk eigenlijk vandaan komt. En mensen kunnen een koebonnement bij ons nemen. Voor een tientje adopteer je een koe en ik maak dan filmpjes van hoe de koe opgroeit en uiteindelijk melk produceert", zegt Agnes. Zo wil ze de mensen niet alleen naar de boerderij brengen, maar de boerderij ook naar de mensen.

'Boer en burger bij elkaar'

Door het coronavirus kunnen de schoolreisjes en excursies even niet doorgaan, maar met de automaten kunnen mensen wél naar de boerderij komen. De drie die er nu staan - volgens Agnes de perfecte combinatie voor een avondje pannenkoekenbakken - wordt in ieder geval nog uitgebreid met een aardappelautomaat. Wethouder Henk Heijerman (CGB) van de gemeente Aa en Hunze mocht de eerste fles melk tappen. Hij vindt automaten bij boerenbedrijven een mooie ontwikkeling. "Mensen willen weten wat ze kopen en waar het vandaan komt. Het brengt de boer en de burger dichter bij elkaar."

Heijerman vindt het jammer dat boeren de afgelopen jaren een negatiever imago hebben gekregen. "Niet iedereen heeft een positief beeld van boeren, maar we zijn van ze afhankelijk. Dit soort initiatieven laat zien dat de boeren voor ons bezig zijn", zegt Heijerman.

Geen tandpasta

Agnes is vooral benieuwd naar de toekomst van haar nieuwe winkel. "Het is voor het eerst dat we een winkeltje hebben. Iedereen denkt dat het ontzettend goed gaat lopen. Hoe tof zou het zijn als we een vaste klantenkring opbouwen." Of ze de automatiek na de plaatsing van een aardappelautomaat nog wil uitbreiden, weet de boerin nog niet.

Een soort buurtsupermarkt waar je alles kunt kopen, wordt de winkel zeker niet. Agnes: "Ik wil alleen boerderijproducten verkopen. Er komt echt geen automaat met tubes tandpasta."