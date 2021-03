Zaterdag opnieuw storm? 'Harde windstoten in namiddag en begin avond'

Na een onstuimige donderdag, met de eerste officiële lentestorm van het jaar, razen er morgen opnieuw harde windstoten over onze provincie. Zaterdag kan het in het Waddengebied tot windkracht 9 komen, met zware windstoten tot 110 kilometer per uur. Elders in het land komen windstoten tot 90 kilometer per uur voor.

"Of het wederom een storm wordt, is nog even afwachten. Maar onstuimig wordt het in ieder geval", zegt weerman Roland van der Zwaag. Van storm is officieel pas sprake als op minstens één van de KNMI-meetpunten een uur lang windkracht 9 wordt gemeten. De kans dat dit zaterdag gaat lukken is ongeveer dertig procent. Het KNMI heeft desondanks al wel code geel afgegeven.

Hoogste windsnelheden

Volgens Van der Zwaag valt het 's ochtend nog wel mee met de wind. "Dan staat er windkracht 5 tot 6, maar het trekt dan al wel aan. In Drenthe halen we de hoogste windsnelheden vooral in de namiddag en het begin van de avond, met winstoten rond de 85 à 90 kilometer per uur. Die vinden vooral plaats in de noordelijke helft van Drenthe."

De buien die overtrekken, gaan mogelijk gepaard met hagel en onweer. "Deze maartse buien zijn niets anders dan buien die je normaal in wintermaanden hebt", zegt Van der Zwaag. De kans dat er in de nacht van zaterdag op zondag ineens een boom over je geparkeerde auto waait, is niet groot. "In de loop van de avond neemt de wind snel in kracht af, dus iedereen kan 's avonds rustig gaan slapen."