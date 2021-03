Twee mensen verdacht van illegale hondenfokkerij in Hoogeveen

In augustus 2019 komt er bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een tip binnen dat de twee illegaal honden zouden fokken. Agenten van de dierenpolitie gaan samen met de NVWA en een dierenarts naar het adres. Daar treffen zij meerdere honden aan van verschillende rassen. Ook zijn er pups bij. Volgens de NVWA voldoet de inrichting van de ruimte waar de honden verblijven niet aan de regels. Wat er precies aan schort wil de politie niet zeggen, maar het gaat om zaken als de grootte van de ruimte en de ventilatie. Een dierenarts constateert dat de dieren gezond zijn en verder goed worden verzorgd.

"We hebben verschillende rassen aangetroffen. De Franse Bulldog, een Shih Tzu, maar ook een Bull Mastiff. We kijken verder rond en zien dan een aantal dingen die niet kloppen", legt Henk Bosker uit. Hij is van de dierenpolitie en coördinator Noord-Nederland. "We zijn toen een onderzoek gestart. Zo zijn financiën doorgelicht en is het verdienmodel onderzocht." Omdat financiële onderzoeken vaak lang duren en de coronapandemie tussendoor kwam, zijn de twee verdachten pas deze week door de politie gehoord.

Bijna een ton verdiend

"Als legale hondenfokker moet je aan drie zaken voldoen. Je moet een vakbekwaamheidsdiploma hebben, een uniek bedrijfsnummer en je administratie bijhouden. Dat laatste is financieel belangrijk. Deze mensen hadden alle drie niet voor elkaar en kregen de opdracht om met de fokkerij te stoppen." Of dat ook daadwerkelijk is gebeurd, wil Bosker niet zeggen. De politie denkt dat de twee ruim vijf jaar lang illegaal honden hebben gefokt en verkocht. Daarmee hebben ze netto zo'n negentig duizend euro verdiend.

Het illegaal geld verdienen aan hondenfokken en aan de handel in honden, krijgt bij de dierenpolitie steeds meer aandacht. "Wij zijn zo'n tien jaar geleden begonnen, toen ging het echt over het welzijn van de dieren", legt Joop de Schepper, landelijk portefeuillehouder van de dierenpolitie, uit. "We kijken natuurlijk nog steeds naar het welzijn, maar richten ons ook steeds meer op de criminaliteit er omheen."

Want het illegaal fokken en verkopen van pups gaat hand in hand met illegaliteit. "Er hangt veel mee samen", zegt De Schepper. "Er worden mensen opgelicht, de gezondheid staat op het spel, er is sprake van valsheid in geschrifte en de honden worden voor woekerprijzen verhandeld." Het illegale circuit begint bij het vraag en aanbod principe. Er is in Nederland een grotere vraag naar honden dan dat er aanbod is. En daar springen illegale fokkers op in.

Agenten Henk Bosker (l) en Joop de Schepper (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Niet zonder gevaar

Een fokker die volgens de regels werkt, mag maar een beperkt aantal nesten per jaar fokken en is verplicht om de pups langere tijd bij de moederhond te houden. Mensen die snel geld willen verdienen fokken meer nesten dan verantwoord is en halen de jonge dieren vaak te snel bij de moeder weg. En dat kan voor agressiviteit bij de beesten zorgen. "Zo'n hond komt wel bij mensen thuis terecht. Misschien wel in een gezin met kinderen of in een woonwijk", aldus De Schepper. Daarnaast lopen mensen soms tegen hoge kosten aan, omdat ze zonder dat ze het weten een hond hebben gekocht met een slechte gezondheid.

De NVWA herkent dat er een grotere vraag dan aanbod is. De instantie heeft geen cijfers over illegale hondenfokkerijen of honden die illegaal vanuit het buitenland naar Nederland worden gehaald, maar ziet wel het aantal meldingen van mensen toenemen.

'Verdiep je in de aanschaf van een hond'

Zowel de politie als de NVWA roepen mensen die een hond willen aanschaffen op om hun gezonde verstand te gebruiken. "Als iets te mooi is om waar te zijn, is dat vaak ook zo", zegt een woordvoerder van de NVWA. "Koop nooit een hond via een foto en spreek ook niet af op een parkeerplaats om de koop te regelen. Ga altijd naar mensen toe en zorg dat je weet waar je op moet letten." Ook zegt de NVWA, net als de politie, dat mensen zich eerst moeten verdiepen in het kopen van een hond. "Weet hoe je zo'n ras moet opvoeden, wat erbij komt kijken, waar je op moet letten en hoeveel werk je ervan hebt." En als je zeker wilt weten of je een gezonde pup aanschaft, neem dan een dierenarts mee die voor jou het dier kan nakijken.

Het onderzoek naar de twee verdachten uit de gemeente Hoogeveen is bijna afgerond. Daarna wordt het dossier overgedragen aan de Officier van Justitie. Die beslist of het duo zich voor de rechtbank moet verantwoorden.