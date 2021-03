Harde wind richt schade aan in Drenthe

Door de harde wind is in Emmen een stuk van het logo van de bibliotheek naar beneden gekomen. De brandweer heeft uit voorzorg de rest van het logo verwijderd met een hoogwerker.

In Hoogeveen raakte aan De Putter een metalen strip van een dakrand van een woning los. Even later gebeurde dat ook aan de Kolffstraat. De brandweer heeft in beide gevallen de dakrand verwijderd.

En in Gasselternijveen viel een deel van een boom over de weg. Een rijstrook was geblokkeerd. De tak is in stukken gezaagd en weggehaald.

Volgens weerman Roland van Der Zwaag trekt de wind in de loop van de dag verder aan en is er in de namiddag kans op windstoten van 85 à 90 kilometer per uur.