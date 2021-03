Wijkvereniging De Weide timmert aan de weg

Vogelhuisjes, insectenhotels, egelhuizen, nestkastjes en meer diervriendelijke producten worden er dagelijks gefabriceerd. Alles voor de verkoop. Inmiddels is de vraag zo groot, dat er nog een derde man is ingeschakeld.

"Ik werk vier dagen, van half negen 's ochtends tot half vier in de middag. Maar donderdag neem ik een vrije dag", zegt Tinus Kamman. Kamman is vandaag samen met Berend Bakker aan het werk. Beide mannen van respectabele leeftijd zijn al veertig jaar vrijwilligers in het wijkgebouw aan De Ploeger. "We hebben het hartstikke gezellig zo samen. Beetje praten over voetballen, vissen, gewoon een beetje zeuren tegen elkaar." Bakker vult aan: "Jij kan het beste zeuren van ons beiden!"

Alternatieve inkomsten

Hein Akerboom houdt de bestellingen bij. "Het loopt storm!", zegt hij opgetogen. "Gelukkig maar, want we stevenen dit jaar af op een verlies van 15.000 euro. Met de verkoop van de vogelhuizen komt er per maand toch zo'n duizend euro binnen. Dat zijn precies onze stookkosten, dus dat is mooi. Daarnaast krijgen we al het materiaal gratis."

De succesvolle actie is min of meer per ongeluk ontstaan. "Tien keer per jaar maken we de wijkkrant, maar omdat we de afgelopen lockdown-periode dicht moesten, hadden we heel weinig nieuws te melden. Om de pagina's toch te vullen hebben we afbeeldingen van de insectenhotels, vogelhuisjes en nestkastjes erin gezet." De rest is geschiedenis.

Terwijl Bakker gaten in een stuk boomschors boort, knipt Kamman een stuk kippengaas op maat. "Ik noem het ook wel timmerfabriek De Weide", zegt Akerboom gekscherend. "Maar de dames van de schoonmaak zijn niet zo blij met ons. Dagelijks komt er zoveel stof vrij dat ze er niet tegen kunnen dweilen."