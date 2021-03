'Er moet veel meer aandacht komen voor de regio en het platteland'

Vedder begon in 2018 in de gemeenteraad van De Wolden. In 2019 werd ze met voorkeurstemmen gekozen voor de Drentse Provinciale Staten. Tot juli 2019 was ze ook voorzitter van LTO Noord-afdeling 'Zuid-West Drenthe'. Ze is nu nog lid van de vakgroep Melkveehouderij van LTO "Ik denk dat het CDA wel ziet dat de stem van de boer hard nodig is in Den Haag", zegt ze in Cassata. Den Haag is voor Vedder geen onbekend terrein. "Ik ben al veel in Den Haag voor mijn bestuurlijke werk voor de agrarische sector."

Voorkeurstemmen

Het CDA schommelt in de peilingen rond de 17 zetels. Als de partij weer in het kabinet komt, hangt het erom of Vedder met plek 23 in de Tweede Kamer komt. Maar ze is niet van plan het daar op aan te laten komen. "Ik ga weer vol voor de voorkeurstemmen", zegt ze. "Dat is mij met de gemeente en in de Staten ook gelukt, daar moet ik het nu waarschijnlijk ook van hebben. Dan heb ik tussen de 17.000 en 18.000 stemmen nodig."

Meer aandacht voor de regio

Vedder vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor de regio en het platteland. "Er komen veel te weinig mensen uit de regio in de Tweede Kamer Twee procent woont echt op het platteland, als je alle kieslijsten bij elkaar optelt. Ik wil die stem persé in Den Haag hebben en ook voor de agrarische sector."

Over de campagne van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, die daarover zelf heeft gezegd dat "het niet van een leien dakje gaat", zegt Agnes Mulder: "Ik vind dat wel heel eerlijk, dan is er namelijk ook ruimte voor verbetering. Als je dat ziet dan weet je ook dat er iemand zit die als het even niet goed gaat in staat is om de bal terug te nemen en opnieuw verder te gaan."

Vertrouwen in politiek

Uit onderzoek van RTV Drenthe blijkt dat Drenten weinig vertrouwen hebben in de Haagse politiek. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd. Meer dan de helft vindt dat er geen oog is voor zaken die spelen in Drenthe. "Daar hebben ze ook gewoon gelijk in", zegt Vedder. "Als je kijkt hoeveel Drenten er op een hoge plaats staan op de kieslijst, dan is dat eigenlijk alleen bij het CDA het geval."

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat 80 procent geen Kamerleden of kandidaten uit de eigen regio kent. "Daar schrok ik ook zelf wel een beetje van", zegt Mulder. "Want ik probeer natuurlijk alles te doen om zoveel mogelijk benaderbaar te zijn. Dus benader me dan ook en gebruik de korte lijnen die er zijn, ik sta er echt voor open."

Wat het klimaat betreft vindt Mulder betaalbare verbetering van huizen en betaalbare duurzame energie voor huishoudens belangrijk. Ook wil ze na 2030 een verbod op de bouw van windmolens op land. Voor Vedder is het belangrijk dat zonneparken zo weinig mogelijk op landbouwgrond worden geplaatst. "Eerst op daken, industrieterreinen en langs de snelweg en als allerlaatste optie onze kostbare landbouwgrond."

Het hele gesprek in Cassata met Eline Vedder en Agnes Mulder is hier terug te luisteren