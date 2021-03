Theaters een jaar dicht: Wit Konijn Rood Konijn wereldwijd op toneel

"Een bizar jaar", vindt directeur Hanneke Bruggeman van theater De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen. "Het trieste is dat de lege zalen inmiddels ook beginnen te wennen. En dat mag nooit." Kleine theaters zoals de Winsinghof in Roden en de Hofpoort in Coevorden konden halverwege vorig jaar met de regel van maximaal dertig man publiek nog wel uit de voeten, maar voor de groten zoals de Tamboer in Hoogeveen, Atlas in Emmen en DNK met grotere voorstellingen was het veelal niet te doen. Dat gold eigenlijk ook schouwburg Ogterop in Meppel.

Er werden alternatieven verzonnen met anderhalve meter opstellingen en voorstellingen buiten, zoals van het Podium in Hoogeveen bij de Tamboer. Maar bovenal was het leeg en stil in de Drentse theaters.

Theaterhit Rood Konijn Wit Konijn

Vanavond wordt in theaters in dertig landen de theaterhit Wit Konijn Rood Konijn (WKRK) van schrijver Nassim Soleimanpour gespeeld. In De Nieuwe Kolk in Assen door Marcel Hensema en in de Winsinghof in Roden door Lotte Dusselman. De acteurs gaan onvoorbereid het podium op. Ter plekke krijgen ze een verzegelde envelop waarin het script van WKRK zit en wat ze uit moeten gaan voeren. En na vanavond mogen ze het nooit meer spelen, dat is de deal. Zo blijft het een geheimzinnig theaterstuk.

De voorstelling is zonder publiek en wordt gestreamd.

