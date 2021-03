Protestantse kerk Grolloo gaat verbouwen om hoofd boven water te houden

Op een doorsnee zondag - buiten coronatijd - komen er nog ongeveer twintig bezoekers naar de dienst. Dat is niet genoeg om de kerk op de lange termijn draaiende te houden. Het geld moet dus ook op andere manieren binnenkomen.

Kleine kerk

In heel Nederland lopen kerken langzaam leeg. Daarom is het volgens voorganger Gerhard ter Beek van de Grolloëse kerk belangrijk om de kerk in het dorp meer functies te geven. "We willen graag gewoon op zondag de kerk kunnen blijven gebruiken, maar er ook voor zorgen dat de kerk straks geen leegstaand gebouw wordt midden in het dorp. De inkomsten lopen terug en verhuren voor optredens kan een mooie gelegenheid zijn om geld binnen te halen", zegt Ter Beek.

Het probleem is nu vooral dat de kerk te klein is voor bijvoorbeeld koren, de muziekvereniging of bands om er op te treden. Artiesten die de kerk willen gebruiken tijdens het Blues Festival of de Flute Sessions komen nu vaak plek tekort. Veel hoeft er niet te gebeuren om de kerk klaar te maken voor uitvoeringen. Ter Beek: "We gaan een aantal kerkbanken uit de kerk halen, zowel aan de zijkant als in de rij. Aan de voorkant komt er dan meer plek in de kerk. Maar we gaan bijvoorbeeld geen podium plaatsen, we zetten het interieur enkel wat naar achteren."

Voorganger Ter Beek wil meer ruimte in de kerk creëren (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Kerkbank op zolder?

Al zou de kerkgemeente de kerk rigoureus willen verbouwen, dan mag dat niet lukraak. De kerk is een rijksmonument en dus is er een aantal belangrijke regels opgesteld in de bouwvergunning. De houten panelen aan de zijkanten moeten doorgetrokken worden tot aan de achterzijde van de kerkzaal. "En de banken die we eruit gaan halen moeten opgeslagen en bewaard worden voor de toekomst. We zijn er nog niet helemaal uit hoe we dat gaan doen. Je hebt nogal een behoorlijk grote zolder nodig om ze op te slaan", lacht Ter Beek.

De muren en het plafond kunnen ook wel een likje verf gebruiken en al met al heeft de kerk toch zo'n 40.000 euro nodig voor het complete plan. Voorganger Ter Beek is daarom druk op zoek naar fondsen en subsidies, maar andere sympathisanten kunnen ook doneren. Ter Beek: "In het dorp hebben we een actie gestart waarmee mensen 9,99 euro kunnen doneren voor de verbouwing van de kerk. We hebben nog meer geld nodig, maar als het zo doorgaat denken we dit najaar te kunnen beginnen met de verbouwing."