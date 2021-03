Liveblog: FC Emmen verspeelt twee punten in Groningen [gesloten]

FC Emmen heeft vanavond in en tegen Groningen met 1-1 gelijkgespeeld. Daarmee blijft de rode lantaarn aan De Oude Meerdijk. De ploeg van Lukkien was bij winst over ADO Den Haag heen gegaan op de ranglijst.

Bijl opende in de 38e minuut de score met een droge schuiver, waarmee de Drenten op een verdiende voorsprong kwamen. Na een uur spelen verspeelde Frei erg simpel de bal. Daardoor kon Da Cruz weggestoken worden. Oog in oog met Verrips faalde de flankenflitser niet. In het restant van de tweede helft was een ippon van trainer Danny Buijs ten opzichte van Bijl het meest noemenswaardig. Het leverde uiteindelijk geen extra punten op en dus keert de roodwitte brigade met één punt in de tas terug naar Drenthe.

De ploeg van Dick Lukkien is nu wel vier wedstrijden ongeslagen, maar met het gelijke spel in het Hitachi Capital Mobility Stadion schiet het helaas niets op. Met veertien punten uit 26 wedstrijden blijft het hekkensluiter in de Eredivisie.

Aanstaande zaterdag wordt FC Emmen in de Kuip opgewacht door Feyenoord. Dick tegen Dick. De wedstrijd begint om 20.00 uur en RTV Drenthe is daar uiteraard weer bij. Live op de radio en in een kersvers liveblog.

Lees hieronder het liveblog van de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Emmen terug. Inclusief Buijs' ippon.