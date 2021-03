FC Emmen schiet niets op met punt in Groningen, Frei schlemiel

Willem II won eerder op de dag van SC Heerenveen en dus moest Emmen simpelweg winnen in Groningen van de plaatselijke FC. Dat lukte niet. Onnodig balverlies van Kerim Frei leidde de gelijkmaker van de thuisclub in, waardoor het 1-1 werd.

Door het gelijkspel blijft Emmen hekkensluiter en is het gat naar plek 16 opgelopen naar zeven punten en dat met nog acht duels voor de boeg.

De Drentse club, die bij vertrek werd uitgezwaaid door zo'n 500 enthousiaste fans, startte sterk in Euroborg. Michael de Leeuw kreeg al snel de eerste kans, maar zijn poging werd gekeerd door Sergio Padt. De doelman van FC Groningen ging kort daarna gruwelijk in de fout en kon zijn fout alleen met een overtreding (op De Leeuw) goedmaken. De captain van Emmen werd daarmee een scoringskans ontnomen, maar scheidsrechter Lindhout gaf slechts geel aan de keeper. De toegekende vrije bal werd schitterend ingeschoten door Miguel Araujo, maar Padt kon de inzet nog net op de paal tikken. Ook de derde grote kans van de wedstrijd was voor Emmen. Na een sterkere fase van FC Groningen kreeg Bijl op rechts van Lucas Bernadou. Bijl schoot, maar deed dat een metertje te ver naar links waardoor de bal voorlangs ging.

Vier keer was dit keer scheepsrecht, want in de 38e minuut was het wel raak. Glenn Bijl schoot hard met een dropkick en onderweg werd de bal nog getoucheerd door getoucheerd en daardoor was Padt kansloos: 0-1.

De marge van één goal was te weinig gezien het spel van Emmen in de eerste helft en dat bleek na de pauze. De mannen van Lukkien speelden minder sterk al viel de gelijkmaker op een zeer onnodige manier. Knullig balverlies van Kerim Frei betekende in de 60e minuut de gelijkmaker van Da Cruz. Het was pijnlijk genoeg de eerste kans van de thuisclub.

Emmen probeerde te herstellen, kreeg ook nog een grote kans via de koppende De Leeuw maar zijn inzet ging naast. Aan de andere kant werd matig opbouwen van Bakker en Araujo de Emmenaren bijna fataal, maar Michael Verrips keerde de inzet van Da Cruz.

