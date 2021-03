Glenn Bijl: 'We hadden hier moeten winnen'

Eigenlijk had de Groninger er vandaag twee kunnen maken. "En misschien ook wel moeten maken", oordeelde Bijl die ondanks het onnodige puntenverlies vertrouwen houdt in een goede afloop. "Als we spelen zoals vanavond en tegen FC Utrecht dan hoeven we voor geen enkele tegenstander, behalve Ajax, onder te doen in de komende acht finales."

Bijl kreeg het in de slotfase overigens nog aan de stok met Groningen-trainer Danny Buijs, die de speler van Emmen met een nekgreep naar de grond werkte. Bijl over die situatie: "Hij was heel irritant. Ik had al een paar keer een ingooi mogen nemen aan die zijde en de bank van Groningen gaf continu de bal niet terug. Op een gegeven moment ging de bal weer uit en wilde een assistent-trainer de bal halen en die kreeg een scheldkanonnade van Buys, echt idioot. Daarna kwam de bal bij een nieuwe aanval van FC Groningen toevallig in zijn handen en wilde ik ten koste van alles een snelle ingooi voorkomen. Vervolgens werkte hij me met een judoworp naar de grond. Gewoon een ippon. In mijn ogen is dat wangedrag en had het met rood bestraft moeten worden."