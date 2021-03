Keziah Veendorp bescheiden na sterk optreden: 'Het ging wel redelijk'

Ook Lukkien kreeg het op social media flink te verduren voor zijn keuze, want waarom geen Rhyner of Granecny? Tijdens het perspraatje kreeg de oefenmeester zelfs de vraag of hij wel vertrouwen had in Veendorp op de linksbackpositie. De Veendammer antwoordde gevat: "Nee, ik stel alleen spelers op waar ik geen vertrouwen in heb."

Veendorp zelf reageerde na het gelijkspel in Groningen bescheiden. "Ik doe gewoon mijn uiterste best en natuurlijk wil je, als je speelt, het tegendeel bewijzen richting de mensen die kritiek hebben. Of ik tevreden ben over vanavond? De eerste helft was redelijk en na rust kon het beter."

Met die lezing deed de Groninger zich wel tekort, want met name voor rust speelde hij sterk: verdedigend, maar ook in balbezit. Over zijn spel in de tweede helft was hij terecht kritisch, al gaf hij kort na de gelijkmaker van FC Groningen wel een heerlijke pass op Michael de Leeuw die net naast kopte. "Die bal kreeg helaas iets teveel vaart door de wind waardoor Lion (de bijnaam van De Leeuw) net geen richting kon geven."

Volgens Veendorp voelde het gelijkspel als een nederlaag. "Er had echt meer ingezeten. We hadden voor rust uit de drie kansen er misschien wel twee moeten scoren en met een beetje hulp van de scheidsrechter staat Groningen binnen tien minuten met tien man na de overtreding van Padt."