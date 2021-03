Lukkien baalt van gelijkspel, maar is trots op supporters: 'Geweldig om mee te maken'

De fans zorgden bij De Oude Meerdijk met een erehaag en veel fakkels voor een imposante uittocht van de spelers en technische staf richting Groningen, waar de Drentse club een paar uur later met een 1-1 gelijkspel van het veld stapte.

"Dat gelijkspel voelt als een nederlaag. We hadden grote delen van de wedstrijd controle, hadden een tweede treffer moeten maken en hebben FC Groningen de gelijkmaker cadeau gedaan", aldus Lukkien.

De oefenmeester wees op de fout van Kerim Frei, die de bal al slalommend verloor op het middenveld waarna Alessio da Cruz alleen af mocht op Verrips en scoorde. "Maar eigenlijk had Glenn (Bijl) het al anders op moeten lossen. Hij deed een hakje, terwijl ie de bal gewoon langs de lijn in de diepte had moeten spelen."

'Niet goed in de eindfase'

Het was, na een uur spelen, eigenlijk de eerste kans die Groningen kreeg. "We waren dominant en speelden vooral voor rust echt heel goed. In de tweede helft was dat wel wat minder, maar hadden we ook niet echt veel te vrezen. Na de 1-1 hadden we de wedstrijd alsnog kunnen winnen, maar waren we niet goed in de eindfase."

'Nog acht finales'

Weliswaar is het gat naar plek zestien opgelopen naar zeven punten (door de zege van Willem II op SC Heerenveen), maar Lukkien houdt vertrouwen. "We hebben acht punten gepakt uit de laatste vier duels dan geeft dat gewoon vertrouwen. We creëren kansen, geven weinig weg en kunnen grote delen van de wedstrijd dominant zijn. We spelen nog acht finales en de bloemen liggen pas bij de eindstreep."