Erik Ziengs is bijna Tweede Kamerlid af: 'Ik was gepakt door het virus'

De politieke carrière van Ziengs begon rond 1994 als gemeenteraadslid in Assen. Er kwam een plek vrij omdat Sjoerd Kremer vertrok om burgemeester van Zuidwolde te worden. Nadat zijn bedrijf in onder meer sportartikelen groeide, stapte Ziengs uit de actieve politiek en werd hij voorzitter van de lokale VVD en later ook provinciaal. "De zogeheten Kamercentrale. Toen was ik gepakt door het virus. Als ik nog eens wat zou willen, dan zou ik de Tweede Kamer wel in willen."

Dichtbij

Ziengs vindt het mooi dat hij dichtbij het politieke spel zit. "Mijn eerste bijeenkomst die ik had met de overige Kamercentrale-voorzitters ging over het vertrek van Geert Wilders uit de VVD. Dat was voor mij een moment waarvan je normaal alleen gebeurtenissen meekreeg vanuit de krant, de media. En nu zat je daar zelf bij aan die tafel." Nadat de Assenaar vaker in Den Haag was voor dergelijke overleggen, begon het echt te kriebelen. "Dit zou ik ook wel willen."

Het was in die periode ook dat de strijd om het partijleiderschap ontbrandde tussen Mark Rutte en Rita Verdonk. Rutte werd vanuit het partijbestuur naar voren geschoven, terwijl Verdonk zichzelf aanmeldde. "Er was flink wat rumoer, want Rita had voor zichzelf een heel persoonlijke campagne gevoerd. Het was wel de bedoeling dat de neuzen dezelfde richting opgingen, ook in de provincie."

Werkkamer opruimen

In 2010 kwam Ziengs in de Tweede Kamer terecht. De afgelopen elf jaar zijn voorbij gevlogen. Het gevoel dat het nu voorbij is, kwam pas recent voor de Assenaar toen hij net als de andere vertrekkende Tweede Kamerleden een mail kreeg. "Met zestien anderen kregen we een mail: 'Sorry dat ik deze mail stuur, maar het is de bedoeling dat je voor de 17e je werkkamer opruimt.' Toen heb ik teruggestuurd: 'wij houden ook van jou'. Ik heb inderdaad mijn kantoor ontruimd. Dat voelt best raar, kaal, leeg."

Na al die jaren denkt Ziengs dat hij Den Haag best gaat missen. "De hectiek, de dynamiek. Je bent bij veel dingen betrokken. Je weet over veel onderwerpen ook iets, omdat je er met elkaar over spreekt." Als Drents Kamerlid had hij wel het gevoel dat zijn mening er toe deed. "Ik had het gevoel dat wij als kandidaten uit de provincie zeker gehoord werden. Als het ging om lokale, regionale zaken werden we altijd door andere fractiegenoten op de hoogte gesteld en andersom. Andersom gaf ik ook het eerste signaal af."

Tekst gaat verder onder de video:

Veenhuizen

In al die jaren heeft Ziengs met de VVD naar eigen zeggen het nodige voor elkaar gekregen. Als eerste noemt hij het openhouden van de gevangenis in Veenhuizen. "Het behoud van Veenhuizen, daar hebben we stevig op gedrukt."

In 2013 stapte de zoon van Ziengs, Joël, op 23-jarige leeftijd uit het leven. Op dat moment heeft de Assenaar overwogen om te stoppen als Kamerlid. "Zeer zeker. Dat gevoel heeft bijna wel een jaar geduurd, van wat doe ik hier nog? Uiteindelijk ben ik doorgegaan, maar dat had wat voeten in de aarde. We hebben het samen gered, met de steun van onze kinderen. Ik heb geprobeerd om ook wat vaker thuis te zijn doordeweeks."

Dinsdag

Wat hij niet gaat missen is de dinsdag. "Een afschuwelijke dag. Dat begon met de vergadering van de fractie van minimaal drie uur, gevolgd door het vragenuurtje. Het ging de hele dag door met zitten, vergaderen en praten. "

Nu zijn periode als Kamerlid erop zit, gaat Ziengs weer voor zichzelf beginnen als ZZP'er. Hij heeft zich inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hij wil aan de bak als voorzitter van een brancheorganisatie in het bedrijfsleven. Ook het laten inhuren als dagvoorzitter ziet hij wel zitten. "Maar eerst ga ik me storten op een derde kapsalon van mijn vrouw Mieke. We hebben er al twee in Assen, maar er komt er eentje bij in Leek. Dus dat verdient eerst mijn aandacht."