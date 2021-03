Corona in Drenthe: 124 nieuwe besmettingen

In de afgelopen 24 uur zijn in Drenthe 124 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook is iemand uit de gemeente Coevorden in het ziekenhuis opgenomen en is iemand uit de gemeente Emmen overleden aan de gevolgen van het virus.

De meeste nieuwe besmettingen werden gemeld in Emmen (47), gevolgd door Coevorden (12). Gisteren werden er nog 168 nieuwe gevallen geregistreerd. Het aantal van vandaag ligt iets onder het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven kwamen er namelijk dagelijks gemiddeld 134 nieuwe besmettingen bij.

Coronacijfers van zondag 14 maart 2021 (Bron: RIVM)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1008 (+2) 5 20 Assen 2425 (+9) 43 13 Borger-Odoorn 1107 (+5) 22 14 Coevorden 2165 (+12) 48 (+1) 27 Emmen 6289 (+47) 109 68 (+1) Hoogeveen 3440 (+9) 61 40 Meppel 1547 (+4) 21 24 Midden-Drenthe 1456 (+5) 27 27 Noordenveld 1093 (+8) 20 24 Tynaarlo 1113 (+9) 17 20 Westerveld 651 (+4) 12 18 De Wolden 1286 (+8) 27 22 Onbekend 52 (+2) 0 0

Landelijk

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn landelijk 6.012 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. Dat zijn er 420 minder dan gisteren toen er, na bijstelling, 6.432 gevallen werden geconstateerd.

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4.500 per dag, maar is sinds een paar dagen weer hoger. Er is nu een zevendaags gemiddelde van 5.328. Het aantal sterfgevallen was zondag 24. In de afgelopen zeven dagen werden 238 sterfgevallen geregistreerd. In de week ervoor waren het er 270. Bij het begin van de vaccinatiecampagne in januari kwamen er gemiddeld ongeveer 100 meldingen van sterfgevallen per dag.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn ruim 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 16.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.