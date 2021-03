Klimaatalarm luidt ook in Drenthe: 'Het is nu of nooit'

'Heb je je zwemdiploma op orde?', 'Nee tegen Assen aan zee' en 'Later=Nu!' valt er deze zondag te lezen op spandoeken in de Gouverneurstuin in Assen. Ze zijn onderdeel van een grote klimaatdemonstratie die door het hele land gevoerd wordt.

Omwille van de coronamaatregelen kan maar een beperkt aantal mensen fysiek aanwezig zijn bij het protest, daarom liggen veel borden los op het veld. "In Assen hebben wij in totaal 250 mensen die mee zullen protesteren, het overgrote deel zal dit online doen. Er is een livestream die een sfeerimpressie geeft", vertelt Bouke Oudega van de organisatie.

Tien jaar treuzelen

Klokslag 14.00 uur begint het protest. De demonstranten hebben maar één doel. "Na tien jaar treuzelen is het genoeg geweest. Het moet nu gebeuren om de opwarming van de aarde te stoppen, nu het nog kan. De verkiezingen zijn woensdag en wij willen mensen oproepen om te stemmen op een politicus die klimaat op de eerste plek zet", vertelt Oudega.

Na een uur te hebben geprotesteerd klinkt er een enorm lawaai, het klimaatalarm. De kerkklokken beginnen te luidden, demonstranten slaan op trommels en bellen en ze maken lawaai met hun stem. "Door zoveel mogelijk geluid te maken, proberen wij de aandacht te trekken van de mensen, de klokken van de Adventskerk en de Jozefkerk helpen hierbij. Mensen moeten begrijpen dat het nu of nooit is. De komende tien jaar moet het gaan gebeuren en moet de opwarming onder de 1,5 graad komen", legt Oudega uit.

Halal Alkaisi is 16 jaar oud en zit ook in de organisatie. "Ik vind dat de politiek in ons land te weinig bezig is met het klimaatbeleid. Ik denk dat het vooral voor mijn generatie een heel belangrijk onderwerp is. Wij moeten straks gaan leven met de gevolgen van de opwarming. Dat is de reden waarom ik hier vandaag sta", vertelt Alkaisi.

Klimaatcrisis Coalitie

Het Klimaatalarm was onder meer plaats in Breda, Rotterdam, Middelburg en Wageningen. Het protest werd geïnitieerd door de Klimaatcrisis Coalitie. Dat is een samenwerking van Milieudefensie, FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Extinction Rebellion, Code Rood, Fridays For Future, Fossielvrij NL, Oxfam Novib, De Woonbond en Grootouders voor het Klimaat.