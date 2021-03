MHBOS: Geen slapeloze nachten meer voor Van Dijk na spookgoal

In de winkelhaak. In de eredivisie zou er aan het einde van de speelronde op het doelpunt van Van Dijk gestemd kunnen worden. Zo zuiver was de late gelijkmaker van de lange aanvaller. Veel te zuiver voor de vijfde klasse F, want de scheidsrechter gaf geen kick. "Toen hij erin vloog liep ik met mijn armen wijd weg. Toen m'n medespelers niet naar me toe kwamen om mee te vieren wist ik dat er iets mis ging", vertelt Van Dijk.

Via de staander

De MSC'er kan er nu om lachen. Maar op het veld bij Borger, de concurrent om de titel in de laagste klasse van het Noorden, kon Van Dijk zijn ogen niet geloven. "Na mijn goal liepen de meeste jongens van Borger al teleurgesteld naar de middencirkel. Op de keeper na. Hij pakte de bal snel en ging verder."

De keeper is Edwin Haandrikman (28). De goalie van Borger zag de twijfel bij de scheidsrechter en deed alsof zijn neus bloedde. "Vrijwel meteen toen hij de winkelhaak in ging had ik door: dit is een doelpunt", gniffelt Haandrikman. "Hij schiet hem fantastisch binnen. Via de paal raakt hij de staander in het doel en toen stuiterde de bal voor de doellijn weer uit het doel. Vandaar dat de scheidsrechter dacht dat het schot op de lat kwam."

Afkeurend vingertje

Haandrikman kan bij het zien van de beelden zijn lach niet inhouden: "Toen ik de bal pakte ben ik eerst maar verder het strafschopgebied ingelopen. Ik deed een afkeurend vingertje naar de scheidsrechter, om te laten zien dat hij er niet in zat. De scheidsrechter ging met mij mee." Ook na overleg met de assistent, een clubgrensrechter van het gelukkige Borger, bleef het tot het einde 2-1.

Max van Dijk kan nu om zijn afgekeurde 'beauty' lachen (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

"Ik had precies hetzelfde gedaan, hoor", biecht Van Dijk snel op. De spookgoal ging viral op internet en heel lang achtervolgde de onfortuinlijke pegel de Meppeler aanvaller. "In het professionele voetbal moet je direct doorgaan. Dan houd je de schijn hoog en laat je de scheidsrechter twijfelen." Haandrikman: "Heel zuur voor MSC, want hij vloog er fantastisch in."

Is er anderhalf jaar na de veelbesproken spookgoal vanuit kamp Borger een excuses? "Excuses? Als het andersom was geweest had hij het zelf ook gedaan. Het hoort erbij", vindt Haandrikman. Van Dijk: "Uiteindelijk krijg je het fragment zo vaak onder ogen dat je er wel klaar mee bent. Dan hoor je medespelers op de training roepen: 'Hij zit niet, hij zit niet!'. Ach, dan zie je de humor er ook wel weer van in. Ik kan er weer van slapen."

Blijven steken

De punten bleven in Borger die de weg naar de vierde klasse zouden vinden. MSC bleef zonder de 2-2 van Van Dijk steken in de vijfde klasse F: "Ik dacht meteen al: als we die punten aan het einde nodig zijn is dit dubbel zo zuur. Maar goed, het is de vijfde klasse. Je wordt kampioen of je wordt het niet. Borger had het uiteindelijk wel verdiend, hoor."