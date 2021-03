Drents bedrijf slachtoffer van hack: Twitter-bot stuurt tienduizenden haatberichten naar politici

Het afgelopen jaar hebben 525 spamaccounts zich bemoeid met discussies over de Nederlandse politiek. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer, in samenwerking met De Groene Amsterdammer en de NOS. Het spamaccount dat de meeste berichten stuurde is @PeterBrekelmans. Uit onderzoek blijkt dat dat account geregistreerd is met contactgegevens van een bedrijf uit Drenthe.

Om welk bedrijf het gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens Pointer, De Groene Amsterdammer en de NOS is het bedrijf slachtoffer geweest van een hack. Bij die hack zijn inloggegevens gestolen die daarna gebruikt zijn om het account in te komen. Het bedrijf wil niet reageren tegenover de onderzoeksjournalisten.

Het account @PeterBrekelmans stuurde sinds oktober 2020 ruim 120.000 tweets. Een derde daarvan was gericht aan Nederlandse lijsttrekkers. "Daar is onze dictator en terroristen/IslamOndersteuner Kaag weer. De D66gek Kaag sluit FVD en PVV uit en dat betekend dat ze honderdduizende Nederlanders uitsluit en deze trut praat dan over verbinding, dat mens is stapelzot!!!" is een van de tweets, gericht aan D66-lijsttrekker Sigrid Kaag.

Op 9 november verstuurde het account in acht uur tijd ruim negenhonderd tweets. Volgens de NOS heeft Twitter het account rond 8 maart opgeschort.

Tienduizenden tweets

Uit het Twitter-onderzoek blijkt dat de ruim 500 accounts gezamenlijk meer dan 63.000 tweets verstuurden aan lijsttrekkers. PVV-lijsttrekker Geert Wilders is een van de grootste doelwitten van dit soort spamacties. Ook Mark Rutte, Sigrid Kaag en Jesse Klaver werden veel bestookt door spamaccounts.

Het gaat om accounts die dagelijks minstens 144 tweets versturen. Dat is volgens onderzoeksinstituut Digital Forensic Research Lab de grens waarbij accounts zich zeer verdacht gedragen. De spamaccounts versturen zoveel berichten dat het nauwelijks mogelijk is dat ze door één persoon zijn verzonden. Het gaat om geautomatiseerde accounts, gecoördineerde trollenlegers en bijzonder actieve personen die politici bestoken met tweets. Deze accounts hebben van 1 januari 2020 tot en met 24 februari 2021 meer dan 63.000 tweets gericht aan lijsttrekkers van huidige Tweede Kamerfracties.