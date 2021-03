Is Coevorden het allermooiste vestingstadje?

We beginnen op de Weeshuisweide, achter het enige kasteel van Drenthe. Het staat er al bijna duizend jaar en is gebouwd als vesting die bescherming moest bieden aan de stad Groningen. "Die stad hoorde destijds bij het landschap Drenthe, dat veel groter was dan nu. Coevorden was de plek om de weg van en naar Münster te beheersen en daarom werd hier een versterking opgericht", vertelt Van der Kooi.

'Coevorden was een modelvesting'

De vesting diende als belangrijk knooppunt in de middeleeuwen. "Er wordt weleens gezegd: Coevorden was een sleutel naar Groningen, een deur naar Friesland, een poort naar Drenthe en een toegang naar Overijssel", weet Van der Kooi. "Coevorden was een van de grootste vestingen van Europa. Er waren zelfs excursies van architecten die de stad bezochten. Die keken dan de kunst af, om met Coevorden als model andere vestingsteden te ontwerpen."

Arsenaal

Op de Weeshuisweide staan twee kanonnen en zijn de citadelpunten duidelijk te zien. Een deel van de slotgracht ligt er ook, maar er zit geen water in. We lopen voor het kasteel langs naar de haven. Als we het fietsbruggetje over zijn, staan we in het Arsenaal. Dat is het gebied rondom de haven. Waar tegenwoordig het museum en de bibliotheek zich huisvesten, lagen vroeger wapens en buskruit opgeslagen.

"Wat heel kenmerkend aan het Arsenaal is, is de pakhuisstijl", zegt Van der Kooi. "De luiken en de deuren zijn nog in dezelfde stijl, die zie je bijna nergens meer. De muren zijn van steen en erg dik. Dat moest wel, want een houten gebouw kon natuurlijk makkelijker in brand vliegen en dat was met het materiaal dat er lag hartstikke gevaarlijk."

Gracht

Op naar het Van Heutszpark. Daar is de stervormige gracht rondom de vesting nog goed te zien. Van der Kooi: "Na de ontmanteling van de vesting in 1870 is dit blijven bestaan, omdat het Van Heutzspark werd aangelegd. Ook weer iets waaraan je heel duidelijk kunt zien dat Coevorden een vestingstad is."

"Coevorden is een van de oudste vestingsteden van Nederland, met een kasteel in het centrum, een behouden arsenaal rondom de haven en een stervormige gracht. Als je restanten van een stad van strijd wilt vinden, dan moet je naar Coevorden komen", besluit Van de Kooi.

Verkiezing

De veertig steden die genomineerd zijn voor de verkiezing 'Allermooiste vestingstadje van Nederland' mogen niet meer dan 40.000 inwoners hebben. Via internet kunnen mensen tot en met donderdag 15 april op hun favoriete vestingstad stemmen en uit de Top 5 kiezen juryleden Jaap-Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Maarten van Rossem (historicus) en Marieke Haafkens (route-expert bij ANWB Eropuit) vervolgens de winnende stad.