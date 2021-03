Europese goedkeuring voor desinfectiemiddel Asser bedrijf Watter

Watter heeft jaren geleden een machine ontwikkeld waarmee op locatie een desinfectiemiddel op basis van zout en water kan worden gemaakt. Volgens het bedrijf wordt met minder desinfectiemiddel een hogere werkzaamheid gehaald. Het is daarmee beter voor het milieu, zo stelt Watter. "Dat is een heel mooie mijlpaal voor ons", zegt directeur Alfred Koop van Watter. "Hiermee is onze toekomst voor de komende tientallen jaren gewaarborgd."

"Het ECHA bepaalt of stoffen veilig en effectief zijn in verschillende toepassingen", vervolgt Koop. "De stof die wij met onze techniek creëren is nu goedgekeurd voor verpakkingen en op locatie. Hiermee wordt het eenvoudiger om internationaal goedkeuring te krijgen voor het gebruik van de werkzame stof."

Toch betekent dit nog niet dat het desinfectiemiddel direct in heel Europa mag worden verkocht en gebruikt. Er moet eerst gekeken worden naar specifieke toepassingen. In meerdere landen is het na nationale toestemming wel al actief op de agrarische en industriële markten.