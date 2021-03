Drents gezin bedenkt kaartspel: 'Opeens duizend spellen liggen'

Het idee ontstond aan de keukentafel. Nadat de familie, net als veel andere mensen, bord- en kaartspellen opnieuw had ontdekt tijdens de coronacrisis kwam het idee om zelf een spel te gaan maken. "Wij zijn echt een spelletjesfamilie, maar ook een ondernemende familie. Dus we besloten het gewoon te gaan proberen", vertelt Vincent ten Zijthof. Broers Vincent en William besloten samen met zus Chrystel en vader Peter een eigen bedrijf te beginnen: tZgames.

Duizend spellen

Het spel werd eerst uitgetekend op karton. "We maakten een testversie en die legden we dan voor aan vrienden en familie. We wilden kijken hoe zij erop reageerden en dat was eigenlijk heel positief", legt Vincent uit. "De grote lijnen waren bij de mensen die het spel voor het eerst speelden eigenlijk direct duidelijk. Met de tips die we kregen zijn we de puntjes op de i gaan zetten."

Nadat de drukkerij was gekozen en het spel was gedigitaliseerd, begon het opeens echt te worden voor het gezin. "Opeens zie je de pallets staan. Daar liggen gewoon duizend stuks van ons eigen spel op. Dat was heel gaaf, maar aan de andere kant ook heel spannend. Je hebt er met elkaar veel tijd en geld in gestopt. Je weet niet of je het eruit gaat halen."

Stijging in populariteit

Het idee voor het spel leefde eigenlijk al langer bij de familie. "Door drukte met kinderen en ons eigen werk heeft de ontwikkeling van het spel enige tijd stil gelegen. Maar toen de coronacrisis begon, zagen ook wij bij onszelf en andere mensen een stijging van de populariteit rondom spellen. Dat heeft ons doen besloten om het toch verder te gaan ontwikkelen. Dit was het perfecte moment."

Het uiteindelijke doel van het gezin Ten Zijthof is duidelijk. "We hebben nog meer ideeën voor leuke spellen om uit te geven. Het zou mooi zijn als we in de toekomst meer tijd kunnen besteden aan het familiebedrijf. Aan dit project fulltime verder werken als familie zou natuurlijk heel leuk zijn."