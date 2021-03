Zo werd er vier jaar geleden gestemd in Drenthe

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017, mochten er 385.263 Drenten stemmen. Uiteindelijk bracht 82,4 procent zijn of haar stem uit. Dat percentage lag toen boven het landelijk gemiddelde van 81,6 procent en was ook hoger dan het opkomstpercentage in Drenthe bij de verkiezingen van 2012, 76,9 procent.

In de gemeente Emmen was de opkomst in 2017 het laagst in onze provincie, zo'n 78,6 procent. De gemeente Tynaarlo had met 86,6 procent toen het hoogste opkomstpercentage in onze provincie. Landelijk behoorde de gemeente Staphorst tot een van de gemeenten met het hoogste opkomstpercentage van 91 procent.

(Tekst gaat verder onder het kader)

Opkomst in Drenthe bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 385.263 kiesgerechtigden

317.404 (82,39%) opkomst

352 (0,11%) blanco stemmen

610 (0,19%) ongeldige stemmen

316.442 geldige stemmen Bron: Kiesraad

Hoeveel mensen gingen er vier jaar geleden in jouw gemeente naar de stembus? Bekijk onderstaand kaartje om te zien hoe de opkomst in 2017 was in jouw gemeente:

(Tekst gaat verder onder het kaartje)

Kleine verschillen met landelijke uitslag

Bij de uitslagen in 2017 waren er in Drenthe geen grote uitschieters bij de grotere partijen. De verschillen waren slechts enkele procentpunten. Zo scoorde de PVV landelijk iets meer dan 13 procent en stond de partij op plek twee, terwijl de PVV in Drenthe net onder de 13 procent eindigde en op plek drie stond.

Als je bekijkt hoe Drenthe vier jaar geleden heeft gestemd, dan zouden enkele partijen een zetel meer of minder krijgen. De VVD zou in Drenthe één zetel minder krijgen, terwijl de PvdA weer één meer zou krijgen.

Verdwijnen en halveren

Bij de kleinere partijen was er een vergelijkbare verschuiving in Drenthe. DENK zou als het aan de Drenten lag, vier jaar geleden geen enkele zetel krijgen. De partij zou 0,28 procent van de stemmen krijgen, landelijk kreeg die partij met 2,06 procent twee zetels. Ook de SGP zou in Drenthe amper voet aan de grond krijgen. Landelijk kreeg de partij 2,08 procent van alle stemmen, goed voor twee zetels. Terwijl die partij in Drenthe slechts 0,78 procent van de stemmen zou krijgen. Dat was destijds waarschijnlijk net genoeg geweest voor één zetel.

Zo stemde Drenthe bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017:

In deze video zie je hoe er in Drenthe werd gestemd vier jaar geleden: