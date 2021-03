Eerste Drenten naar de stembus in café, sporthal of dorpshuis

Ook in Rolde mag deze ochtend gestemd worden, namelijk in het café. En daar was het volgens de voorzitter van het stembureau drukker dan verwacht.

In Hoogeveen is Jaap, die zijn achternaam liever niet bekendmaakt, er vroeg bij. Hij brengt als eerste zijn stem uit in het stembureau in sporthal Activum in Hoogeveen. En niet alleen zijn eigen stem: hij stemt ook bij volmacht voor zijn vrouw, die in een zorgcentrum woont en voor zijn zoon.

Waar de Hoogevener tot nu toe vaak op een christelijke partij stemde, heeft hij naar eigen zeggen nu vooral gekeken naar iemand die ervoor kan zorgen dat er rust en veiligheid komt in deze coronacrisis. Op wie hij heeft gestemd, houdt hij voor zichzelf. Voor zijn vrouw en zoon heeft hij op een andere partij gestemd.

José Koster behoort tot de kwetsbare doelgroep en is blij dat ze eerder kan stemmen (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Ook José Koster uit Hoogeveen was vanochtend vroeg uit de veren om te stemmen. Ze behoort vanwege haar gezondheid tot de kwetsbare doelgroep en dat ze daarom eerder kan stemmen dan anders vindt ze erg prettig. De coronacrisis heeft haar stemgedrag niet beïnvloed, zegt ze. Ze stemt, net als anders, op een christelijke partij.

1600 stembureaus open

Vandaag en morgen hebben alle gemeenten in Nederland een beperkt aantal lokalen opengesteld voor de mensen die dan al willen stemmen, in totaal rond de 1600. Woensdag gaan er nog duizenden extra open. Dan zijn er rond de 9200 plaatsen waar mensen terechtkunnen. De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 uur en 21.00 uur.

Meppel was er vanochtend extra vroeg bij. Daar konden reizigers al vanaf 5.30 uur stemmen op het station. Het stembureau op het station in Nijmegen was als eerste in Nederland open. Daar konden stemmers vanaf 5.15 uur terecht.

Stemmen in Pesse

Ook in Pesse waren de eerste stemmers er al vroeg bij, zag verslaggever Aaldert Oosterhuis:

Kiezers kunnen zich hier, net als in Hoogeveen, melden in een gymzaal. In die van ontmoetingscentrum De Wenning hebben ze zeeën van ruimte om veilig te stemmen. Voorzitter van het stembureau Gert Vos en de leden zitten veilig achter het plexiglas in de gymzaal. "In totaal zijn we de hele dag met z'n vieren. We wisselen elkaar af, maar de samenstelling wijzigt niet", zegt Vos, oud-wethouder in de gemeente Hoogeveen.

Het is rond acht uur nog niet zo druk in De Wenning. "Nee, de storm was voor het weekend en dus is nu een beetje gaan liggen", lacht Vos. "Maar het is hier wel altijd gezellig, al zijn de regels wel strenger, nu met al het plexiglas en de looproutes. Ik voel me soms net een medewerker van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol."

De leden van het stembureau 'verstopt' achter de plastic schermen (Rechten: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

Het zou mooi zijn als woensdagavond tachtig procent van de stemgerechtigden hun stem heeft uitgebracht, vindt Vos. In totaal heeft Hoogeveen 28 stembureaus. Woensdag zijn ze allemaal open. Vandaag en morgen zijn behalve De Wenning in Pesse en Activum in Hoogeveen alleen de stembureaus in de sporthallen Trasselt in Hoogeveen en De Marke in Hollandscheveld open.

Stemmers hebben in De Wenning in Pesse alle ruimte (Rechten: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

'Stem voor de kinderen'

In sporthal Activum heeft Roger Mulder inmiddels ook een vakje rood gekleurd. Hij heeft ziekte ALS en valt daarmee in de coronarisicogroep. Mulder is nu twee jaar ziek en zijn ziekte belemmert hem meer en meer. Zo gaan zijn spraak en ademhaling achteruit. Hij heeft er bewust voor gekozen om vroeg te gaan stemmen. De pandemie belemmert hem al bij zoveel dingen.

Mulder noemt het dubbel. Hij kan nog wel stemmen, maar doet het niet meer zozeer voor zijn eigen toekomst. Wel voor zijn kinderen. Dat geeft het uitbrengen van zijn stem een andere lading. "Ik stem nu niet opeens op een andere partij, maar wel met een andere gedachte", zegt de Hoogevener. "Ik weet ook niet of ik bij de volgende verkiezingen überhaupt nog kan stemmen.