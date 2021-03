Ruim 1100 Drenten moeten langer wachten op AstraZeneca-vaccin

Het gaat volgens de GGD Drenthe onder meer om medewerkers in de langdurige zorg, mensen in de leeftijdscategorie van 60 tot 65 jaar, mensen met ernstig overgewicht en mensen met het syndroom van down. Ook bewoners van Drentse GGZ-instellingen en de medewerkers moeten langer wachten op hun prikken.

"Iedereen die een uitnodiging voor een vaccinatie heeft gehad, krijgt een telefoontje en een smsje. Ze hoeven zelf niks te doen. Zodra er weer gevaccineerd wordt, krijgen ze opnieuw bericht", zegt Linda van der Heide van de GGD Drenthe.

Bloedproppen

Gisteravond maakte het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport bekend dat Nederland uit voorzorg tijdelijk stopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Dat besluit is genomen nadat bij mensen in andere landen die waren geprikt met het vaccin bloedproppen waren ontstaan.

Donderdag zei minister Hugo de Jonge nog dat Nederland - in tegenstelling tot andere landen - gewoon door zou gaan met prikken. "Vanuit het voorzorgsprincipe is besloten om de komende twee weken (tot en met zondag 28 maart) niet te prikken met AstraZeneca", liet het ministerie gisteravond weten. Het departement baseert zich daarbij op een advies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

"Directe aanleiding voor het advies is nieuwe informatie die dit weekend beschikbaar is gekomen. Het gaat om andere klachten dan het beperkte aantal meldingen van trombose na vaccinatie, waarop het CBG zich voor dit weekeinde baseerde."

Ná of dóór het vaccin?

Het gaat om zes meldingen van mogelijke bijwerkingen uit Denemarken en Noorwegen, aldus VWS. "Het gaat om ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. In Nederland zijn momenteel geen soortgelijke gevallen bekend."

Het CBG benadrukt dat er vooralsnog geen bewijs is dat de complicaties worden veroorzaakt door het vaccin, iets wat De Jonge ook onderstreept. "De kans dat er iets mis is, is ontzettend klein", zegt Linda van der Heide. "We zijn gestopt met vaccineren om uit te zoeken of de bijwerkingen ná de vaccinatie zijn ontstaan of dóór de vaccinatie. Dat is natuurlijk een belangrijk verschil."

Puntbloedingen

Volgens Van der Heide zijn de gebruikelijke bijwerkingen van een prik na één of twee dagen voor. Voor mensen die al met AstraZeneca zijn gevaccineerd en zich daarna niet lekker voelen of blauwe plekjes op de huid hebben, is het goed dat ze even de huisarts bellen. Die plekjes zijn puntbloedingen, symptomen van stolsels. Maar de kans daarop is dus ontzettend klein."

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA doet nader onderzoek naar het vaccin.

Lareb: 'Tien meldingen mogelijke trombose'

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tien meldingen ontvangen over het vaccin, "waarbij mogelijk trombose- of embolievorming een rol hebben gespeeld".

Lareb heeft echter nog geen meldingen binnengekregen van ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar, zoals in andere landen. "Lareb heeft tot nu toe geen meldingen gezien met dit specifieke beeld", aldus de organisatie.

De tien meldingen die het bijwerkingencentrum ontving worden verder onderzocht.

ANBO: 'Verstandig besluit'

Seniorenorganisatie ANBO vindt het verstandig dat de afspraken voor het inenten met het AstraZeneca-vaccin voorlopig zijn opgeschort. "Eerst moet alles rustig op een rijtje worden gezet en de meldingen goed worden onderzocht. Voor alles moeten we onrust voorkomen en als blijkt dat er wat mis is, dan heb je op tijd de boel stil gezet", aldus de ouderenbond.

"Natuurlijk willen de 60 tot 65-jarigen graag zo snel mogelijk gevaccineerd worden, maar de twee weken vertraging moeten we voor lief nemen", aldus ANBO. De belangenorganisatie roept zorgminister Hugo de Jonge op om te kijken of door een herverdeling van de vaccins de periode dat deze ouderen niet worden ingeënt zo kort mogelijk kan zijn.

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noemt de beslissing om een prikpauze in te lassen 'verstandig'.