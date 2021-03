Kamp Westerbork herdenkt eigen bevrijding nu toch online

Herinneringscentrum Kamp Westerbork stelde de 75e herdenking van de bevrijding van het kamp vorig jaar tweemaal uit vanwege de coronamaatregelen. De directie wilde dat bijzondere moment graag samen met de laatste overlevenden en hun nabestaanden markeren. Maar nu de beperkingen wegens corona voortduren, is besloten op 11 april toch een digitale herdenking te houden, die wel rechtstreeks op televisie te zien is.

Op 12 april 1945 bevrijdden de Canadese geallieerden het kamp. Vanuit Westerbork werden in de Tweede Wereldoorlog ruim 100.000 Joden, Roma en Sinti op transport gesteld naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en Oost-Europa.

Overdenking

Overlevenden Eva Weyl en Virry de Vries Robles spreken op 11 april een overdenking uit. Weyl en haar ouders kwamen al in 1942 in Westerbork terecht. De Vries Robles ontsnapte met haar moeder en haar broertje in 1944 ternauwernood aan het allerlaatste transport vanuit Westerbork naar Bergen-Belsen.

Tijdens de online-herdenking, die een uur zal duren, wordt Roma- en Sinti-muziek gespeeld. Bert Vos leest gedichten voor van zijn moeder, schrijfster Ida Vos. Rabbijn Ies Vorst, die zelf ook in Westerbork heeft gezeten, spreekt. De herdenking eindigt met een bloemlegging op het terrein van het herinneringscentrum.

'Echt zonder publiek'

De organisatie heeft geen gasten uitgenodigd voor de herdenking, omdat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat er mensen naar Hooghalen komen. "We kunnen het terrein niet afsluiten, want het is openbaar toegankelijk. Maar de herdenking is echt zonder publiek", benadrukt een woordvoerster. De herdenking is op 11 april live te volgen via NPO 2 vanaf 10.45 uur. Er is ook een livestream op de kanalen van de NOS en het herinneringscentrum.