Wildcam: Spelen en rollebollen bovenop de dassenburcht

In de burchten van de dassenfamilies is het nu kraamtijd. De jongen worden in februari en maart geboren. Op wildcamerabeelden die Harry Boerma van de Dassenwerkgroep Drenthe heeft gemaakt bij een burcht in de omgeving van Borger, zien we nog geen kleintjes. Wel zien we meerdere dassen spelen en rollebollen. De kans zit er dik in dat hier over een aantal weken kleine dasjes de burcht uit komen.