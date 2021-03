178 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, hoger dan weekgemiddelde

In Drenthe zijn sinds gisteren 178 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook zijn drie patiƫnten met het virus opgenomen in het ziekenhuis. Er werden in de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen gemeld.

De meeste besmettingen werden gemeld in Emmen (72), gevolgd door Coevorden (19) en Assen en Borger-Odoorn (beide 13). De gemeente Aa en Hunze is de enige gemeente waar geen nieuwe coronagevallen werden vastgesteld. De drie patiënten die in het ziekenhuis liggen komen uit Assen, Emmen en Hoogeveen.

Het aantal nieuwe besmettingen van vandaag is hoger dan gisteren. Toen kwamen er 124 bij. Ook ligt het aantal van vandaag boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Gemiddeld kwamen er in Drenthe de afgelopen week dagelijks 148 patiënten bij.

Coronacijfers van maandag 15 maart 2021 (Bron: RIVM)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1008 5 20 Assen 2438 (+13) 44 (+1) 13 Borger-Odoorn 1120 (+13) 22 14 Coevorden 2184 (+19) 48 27 Emmen 6361 (+72) 110 (+1) 68 Hoogeveen 3451 (+11) 62 (+1) 40 Meppel 1555 (+8) 21 24 Midden-Drenthe 1462 (+6) 27 27 Noordenveld 1101 (+8) 20 24 Tynaarlo 1124 (+11) 17 20 Westerveld 656 (+5) 12 18 De Wolden 1298 (+12) 27 22 Onbekend 52 0 0

Landelijk

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn landelijk 5.549 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan op eerdere maandagen.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 38.884 meldingen van positieve tests. Dat zijn gemiddeld 5.555 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 18 januari.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal opgelopen tot 2.019. Dat is het hoogste aantal sinds 8 februari, en het is voor het eerst sinds 9 februari dat het aantal boven de 2.000 ligt. In de afgelopen 24 uur is het aantal opgenomen coronapatiënten met 97 gestegen, en dat is de grootste toename in een dag sinds 4 januari.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1.455 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 87 meer dan gisteren en 134 meer dan op zaterdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 554 naar 564, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat aantal schommelt sinds een week tussen de 550 en 600. Daarvoor schommelde het een maand lang tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 223 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is hoger dan op de maandagen hiervoor. In de afgelopen zeven dagen belandden 1.712 mensen vanwege een coronabesmetting in een ziekenhuis, gemiddeld 244,6 per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 18 januari.