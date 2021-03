Voorlopig geen ingrepen bij onbewaakte overgangen Emmen-Zwolle

Vorige week kondigden de NS en spoorbeheerder ProRail maatregelen aan om de situatie rondom de zogeheten NABO's (Niet Actief Beveiligde Overwegen) veiliger te maken. Dat gebeurde naar aanleiding van een zogeheten risicoanalyse van 277 onbewaakte spoorwegovergangen die is gedaan na het treinongeluk in Hooghalen op 22 mei vorig jaar, waarbij een machinist om het leven kwam. In totaal worden landelijk bij 28 spoorwegovergangen waar zwaar verkeer gebruik van maakt op korte termijn ingegrepen.

Regiovervoerder buitenspel

Voor een aantal NABO's in Nederland geldt een snelheidsverlaging, waarbij de treinen niet harder dan 90 kilometer per uur mogen rijden. Maar de aangekondigde maatregelen gelden op geen van de trajecten van de regionale vervoerders. Kortom, onder meer op de lijn Zwolle-Emmen, met meerdere onbewaakte overwegen, gebeurt voorlopig niets. Op dat traject bestaan vier NABO's, waarvan eentje al is opgeheven.

Uit de eerste reactie van Arriva blijkt dat zij niet blij is met de besluiten en handelswijze van ProRail. "Wij staan achter het nemen van veiligheidsmaatregelen voor NABO's. Maar wel achter maatregelen waar wij bij betrokken zijn én die effect resulteren", zegt woordvoerder Liesbeth Oelen van Arriva. De vervoerder laat weten dat ze nog in overleg is met ProRail en 'uiteraard' liever op hetzelfde moment betrokken raakte als de NS. "Dan had er een totaalplan kunnen komen, waarin ook de regiovervoerders waren meegenomen."

Dit zag de machinist 8 seconden voor de botsing in Hooghalen (Rechten: NS)

'Snelheidsverlaging niet per se veiliger'

Arriva laat weten dat nog niet duidelijk is welke impact de tijdelijke maatregelen hebben voor bijvoorbeeld de dienstregeling. Daarnaast is in de ogen van de regionale vervoerder een tijdelijke snelheidsverlaging (TSB) niet per se veiliger. Woordvoerder Oelen: "Het gedrag van weggebruikers bepaalt grotendeels het ontstaan van incidenten, ook na het instellen van een TSB. Dus hierin ligt niet de definitieve oplossing. Daarnaast wordt op deze wijze de verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid afgeschoven op menselijk handelen (in dit geval de machinisten), terwijl het juist de bedoeling is om het hele systeem veilig te maken."

Hoewel de snelheid eruit gaat rondom enkele onbewaakte overgangen waar de NS rijdt, heeft ProRail dat besluit met tegenzin genomen. Om de reiziger zo snel mogelijk van A naar B te brengen, komt zij liever niet aan de snelheid van treinen. "Wij willen overwegen sluiten", zegt woordvoerder Aldert Baas. "Pas als het echt niet anders kan, komt de snelheid van de trein aan de orde." Ook herkent ProRail zich niet in het verwijt van Arriva dat de regionale vervoerder niet voldoende betrokken is bij het onderzoek en de daaruit voortkomende maatregelen. "De regionale vervoerder is niet onze enige gesprekspartner, maar wel een heel belangrijke."

Tussen de regionale vervoerders en ProRail is binnenkort een gesprek. Mogelijk volgen dan toch maatregelen. Oelen: "Dan kijken we naar maatregelen die passend zijn en effect hebben voor de NABO's die vallen op de regionale trajecten." ProRail-woordvoerder Baas: "We zijn het er allebei over eens dat overwegen moeten sluiten."

Machinistenvakbond snapt niets van Arriva Bestuurder Wim Eilert van de Vakbond Voor Rijdend Personeel (VVMC) vindt het 'onbegrijpelijk' dat Arriva niets doet om de situatie rondom de onbewaakte overwegen te verbeteren. "In de wetenschap dat je deze overwegen niet vandaag of morgen dicht hebt, is het belang van tussenmaatregelen gewoon heel groot", zegt hij. "Daar hoort ook een beperkte snelheid van treinen bij. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Het maakt voor de impact van een botsing nogal uit of dat gebeurt met 90 kilometer per uur of 140 kilometer per uur. Ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld bent dat je niet vanaf het begin bij het onderzoek bent betrokken, maar dat moet je opzij zetten en veiligheid laten prevaleren." Eilert gaat nadeken over hoe hij die boodschap samen met de leden van VVMC bij Arriva meer onder de aandacht brengt. "Een demonstratie? Misschien eerste een petitie, zodat de werkvloer laat blijken wat zijn standpunt is."

