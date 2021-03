Nieuw hotel met uitzicht op Wildlands opent op 26 maart de deuren

Over minder dan twee weken is het niet Klinkhamer, maar een hotelgast die er mag genieten van het panorama. Op 26 maart opent het hotel na bijna 2,5 jaar bouwen zijn deuren.

Het hotel is onderdeel uit van het kantoor- en horecacomplex dat projectontwikkelaar Peter van Dijk laat bouwen langs de zuidrand van het Raadhuisplein, direct tegenover Wildlands en het Atlas Theater. In het nieuwe complex hebben Rabobank en supermarkt Dirk van den Broek inmiddels hun intrek genomen. Later volgen nog restaurant De Beren en een casino.

Vergaderzaal

In het hotel wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden. Overal zijn bouwvakkers nog druk bezig om een paar ferme punten op de i te zetten. Het hotel beschikt over 88 kamers die zijn verspreid over drie verdiepingen. Verder zijn er een restaurant, vergaderzalen en een dakterras.

"Achter dit dakterras bevindt zich nog een ruimte van 400 vierkante meter. Hier maken we nog een doorgang naar toe. Deze gaan we namelijk nog inrichten als een extra vergaderzaal voor onze zakelijke klanten."

Nog even en het nieuwe hotel in Emmen kan open:

Culinair op reis

In het wereldrestaurant kunnen gasten culinair op reis: van Afrika tot het Midden-Oosten, maar ook de vertrouwde Hollandse pot. "In het restaurant werken we met shared dining, waarbij we meerdere gerechtjes op tafel zetten waar iedereen aan tafel van kan proeven."

De hotelketen bevond zich tot eind vorig jaar nog aan de Van Schaikweg. Eind 2018 werd het pand verkocht aan projectontwikkelaar Van Dijk, die ook verantwoordelijk is voor de bouw van het complex aan het Raadhuisplein. De oude locatie van het hotel laat Van Dijk verbouwen tot zorgcomplex voor ouderen.

De voorzijde van het hotel. (Rechten: RTV Drenthe / Dylan de Lange)

Klinkhamer is zijn nopjes met de nieuwe plek. "We zitten nu op een prachtige locatie in het hart van Emmen. Alles bevindt zich vanaf hier op een steenworp afstand: het winkelcentrum, het Atlas Theater en natuurlijk Wildlands."

Vooral voor de gast die van ver komt , is ByZoo een uitkomst, aldus de hotelmanager. "Als je na een avondje Youp van 't Hek of een dagje dierentuin weer een kilometerslange rit naar bijvoorbeeld Tilburg moet afleggen, is het fijn dat er een aangenamer alternatief is." Klinkhamer verwacht gemiddeld ongeveer 50.000 gasten per jaar te kunnen verwelkomen.

Afrika

Het thema van de horecagelegenheid hangt qua thema nauw samen met 'buurman' Wildlands. Het hotel is gedompeld in Afrikaanse sferen wat betreft de aankleding. "We hebben vooral de link gezocht met het gebied Serenga. Daarom zie je overal ook foto's en dierenprints die verwijzen naar Afrika. Het doet naar ons idee lekker warm en huiselijk aan."

De samenwerking met het dierenpark en het theater is in de vorm van allerlei arrangementen dan ook al gevonden. "Ik denk dat we elkaar goed kunnen aanvullen en versterken."