Te veel zink rondom kunstgras Achilles, alle clubs Assen onderzocht

Er komt een onderzoek naar mogelijke verontreiniging van de bodem rondom de kunstgrasvelden bij alle zes voetbalclubs in de gemeente Assen. Bij Achilles 1894 in de wijk Marsdijk moet de gemeente een strook grond langs het kunstgras saneren.

Dat laatste is de conclusie van een saneringsonderzoek van adviesbureau Tauw, dat de grond op het terrein van Achilles 1894 in opdracht van de gemeente onderzocht. Het sportpark van de voetbalclub is eigendom van de gemeente.

Verontreinigde bodem

Een deel van de grond langs het kunstgrasveld van de club is volgens de gemeente 'licht verontreinigd' met zink, minerale olie en benzothiazolen. Uit het rapport blijkt dat de hoeveelheid zink boven de toegestane waarde ligt, wat betekent dat de gemeente de grond moet saneren tot de bodemkwaliteit goed genoeg is. De stoffen zijn volgens de gemeente niet in het grondwater terechtgekomen.

De gemeente maakt zich niet al te druk over de vervuilde bodem. "De verontreiniging brengt volgens het rapport geen onaanvaardbare risico's met zich mee. We hoeven dus niet meteen te saneren, maar gaan dat op een natuurlijk moment doen", zegt een woordvoerder van de gemeente Assen. Daarmee bedoelt ze dat de gemeente de grond bijvoorbeeld wil saneren op het moment dat het kunstgrasveld toch al vervangen moet worden.

Autobanden

De rubberen kunstgraskorrels worden gemaakt van rubbergranulaat uit bijvoorbeeld oude autobanden. Daarin kunnen ook zware metalen als zink en kobalt zitten en die stoffen lekken door toedoen van regenwater uit de korrels in de bodem. Door wind, regen of spelers die het speelveld verlaten komen de rubberkorrels buiten het veld terecht en kunnen de chemische stoffen in de natuur belanden.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is rubbergranulaat van kunstgrasvelden schadelijk voor het milieu, zo werd in 2018 bekend. Het RIVM heeft op meerdere plekken in Nederland langs kunstgrasvelden te hoge concentraties zink, kobalt en andere chemische stoffen gemeten. Spelende kinderen en huisdieren lopen volgens het RIVM geen gevaar als ze de grond per ongeluk binnenkrijgen, maar de stoffen zijn wel slecht voor de natuur.

Kantplanken en schoonlooproosters

Vanwege de ontdekte verontreiniging bij Achilles wil de gemeente ook de grond rondom andere kunstgrasvelden onderzoeken. De gemeente hoopt dat de resultaten van dat onderzoek tegen de zomer klaar zijn. "Daarna volgt een plan van aanpak en - afhankelijk van de resultaten - gaan we kijken of en waar we moeten saneren", aldus de gemeentewoordvoerder. Een aantal kunstgrasvelden staat volgens de gemeente al op de nominatie voor vervanging, dus dat zou een logisch moment zijn om ook de grond op de plekken waar dat nodig is te saneren.

Ondertussen treft de gemeente bij alle voetbalclubs maatregelen om te voorkomen dat de kunstgraskorrels de speelmat verlaten. Bij Achilles, LTC en Asser Boys zijn inmiddels aluminium kantplanten met rubberen stroken aan de onderkant geplaatst langs de velden. FC Assen, ACV en vv LEO uit Loon zijn de komende weken aan de beurt. De clubs krijgen daarna bij de in- en uitgangen van de velden nog zogeheten schoonlooproosters, om korrels op te vangen die spelers onder hun schoenen meenemen.

Kom van dat gras af

Assen liet het saneringsonderzoek doen naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de stichting Kom van dat gras af. De stichting wil dat Assen en andere gemeenten de korrels rondom kunstgrasvelden opruimen. Het liefst ziet de stichting dat gemeenten alternatieven zoeken voor kunstgras met rubbergranulaat, zoals sportvelden van kurk.

Kom van dat gras af maakt zich zorgen over de gezondheidseffecten en twijfelt over de onderzoeksresultaten van het RIVM. "Hoe kan het dat een stof wel schadelijk is voor het milieu, maar niet voor ons? Nog steeds worden er kinderen blootgesteld aan die stoffen en dat is wat ons betreft onacceptabel", liet de stichting eerder aan RTV Drenthe weten.

Lees ook: