Hbo-verpleegkunde in Emmen om zorgmedewerkers in de regio te houden (en te krijgen)

Er is namelijk een tekort aan verpleegkundigen in de zorg in Zuidoost-Drenthe. Daarnaast verlaten veel kersverse mbo-verpleegkundigen ook nog eens de regio als ze een hbo-opleiding willen doen, om daarna ook niet meer terug te keren.

De opleiding is dus niet alleen voor mbo'ers die net zijn afgestudeerd als verpleegkundige, maar juist ook voor mensen met mbo-diploma in de verpleegkunde die al werkzaam zijn in de zorg en graag een volgende stap willen maken. Daartussen zitten ook zorgmedewerkers die al jarenlang werk doen boven het mbo-niveau en graag een nieuwe uitdaging willen.

Marja Lassche is verpleegkundige pijnbestrijding en palliatieve zorg. Ze werkt in het Scheper Ziekenhuis en volgt ondertussen de hbo-opleiding. Ze loopt inmiddels ruim een jaar voor in de opleiding. "Je krijgt natuurlijk niet zomaar vrijstellingen, je moet echt heel hard aan de slag, maar zo kan het allemaal wel een stuk sneller." Volgens Bram van der Graaf, de teamleider van de opleiding, is het mogelijk om de vierjarige opleiding zelfs in twee jaar te doen. In de video hieronder vertellen ze er meer over.

In de toekomst nog meer tekort aan hbo-verpleegkundigen

De opleiding is volgens de aangesloten organisaties essentieel om hbo-zorgpersoneel langer te behouden voor Zuidoost-Drenthe. Ook leidt de opleiding tot meer hbo-verpleegkundigen in de regio. Nu zijn er al personeelstekorten, maar de verwachting is dat met het steeds ouder worden van de bevolking en de gemiddeld hogere zorgvraag in de regio in de toekomst de behoefte aan hbo-geschoolde verpleegkundigen alleen maar groter gaat worden.

Meidina Oldenziel is manager personeel en organisatie bij zorggroep Tangenborgh. Ze hoopt dat de hbo-opleiding permanent in Emmen blijft. In onderstaande video meer daarover.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

De komst van de opleiding hbo-verpleegkunde naar Emmen is een van de resultaten van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe met het kabinet. Die moet uiteindelijk gaan leiden tot een bredere welvaart, meer banen en gezonder leven in de regio.

Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van de werkloosheid en overerfbare armoede, het verbeteren en verduurzamen van woningen van mensen met een klein inkomen, het oplossen van het tekort aan personeel in de zorg en jongeren die hun biezen pakken en verhuizen, maar met opleidingen voor de regio behouden moeten blijven. Het is een kleine greep uit alle projecten uit de eerste fase van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

