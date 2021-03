'Regels subsidiepot Initiatiefrijk De Wolden moeten scherper'

Ook moet beter gekeken worden of een bijdrage vanuit deze subsidiepot de juiste manier is om een project te ondersteunen. De gemeente heeft bijvoorbeeld een budget voor openbaar groen, de vraag is dan of er vanuit IDW geld moet komen voor het planten van bomen in een park.

Trots

Sinds 2015 kunnen inwoners van De Wolden geld krijgen voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van hun dorp of omgeving. Zo betaalde de gemeente mee aan het kunstproject Art-To-Go in Ruinen, De Meule van Wassens in Zuidwolde en een veilige oversteekplaats in Alteveer. Voorwaarde is wel dat inwoners zelf de kar trekken en ook zelf bijdragen in de vorm van mankracht of met geld uit andere potjes.

Initiatiefrijk is een pronkstuk van de gemeente, burgemeester Roger de Groot laat geregeld weten trots te zijn op alle projecten die zijn gerealiseerd via de regeling. De afgelopen jaren werden er al aanpassingen gedaan aan de miljoenenregeling, maar de Rekenkamercommissie denkt dat het nog beter kan.

'Maak voorwaarden glashelder'

De doelen van de regeling zijn nog te breed geformuleerd, waardoor het soms niet mogelijk is te beoordelen is of initiatieven in aanmerking komen voor subsidie. "De gemeente moet de doelstellingen van de regeling en de selectiecriteria duidelijker omschrijven, zodat voor elke initiatiefnemer glashelder is, waaraan een projectvoorstel moet voldoen", stelt de commissie.

Ook binnen het gemeentehuis zijn aanpassingen nodig. De ambtenaren zijn nog niet gewend aan de manier van werken, waarbij het initiatief van buitenaf komt. Een extra contactpersoon binnen de gemeente zou een verbetering opleveren. Ook moet de regeling administratief en juridisch worden bijgeschaafd om het beter te laten functioneren.

Rol van raad

Een laatste aandachtspunt is de rol van de gemeenteraad. De Rekenkamer vraagt zich af of de raad voldoende geïnformeerd wordt over de projecten. Een debat over de mate van controle van Initiatiefrijk moet helderheid verschaffen over de rol van de gemeenteraad.

De gemeenteraad bespreekt het rapport van de commissie op 25 maart. Het college van burgemeester en wethouders laat in een reactie weten de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over te nemen.