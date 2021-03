Meerderheid gemeente Tynaarlo wil meer straten vernoemen naar vrouwen

In de gemeente Tynaarlo moeten meer straten vernoemd worden naar vrouwen. Tenminste, dat vinden GroenLinks, D66, PvdA, CDA en Gemeente Belangen in de gemeenteraad. De partijen dienen daar vanavond een motie over in.

Volgens de indieners zijn er in de gemeente Tynaarlo vijf straten vernoemd naar vrouwen (afgezien van vrouwen van de koninklijke familie), terwijl 37 straten de naam van een man dragen. "Vanuit de gedachte dat straatnamen een middel zijn om de geschiedenis levend te houden en straatnamen een bijdrage leveren aan het belang van eigen identiteit en cultuur zijn wij van mening dat door onze straten te vernoemen naar vrouwen de gemeente een bijdrage levert om de positie van vrouwen en meisjes te verstevigen", schrijft mede-indiener Miguel Ririhena van GroenLinks.

'Ongelijkwaardige positie van vrouwen'

Volgens Ririhena is er op veel vlakken 'nog steeds sprake van een ongelijkwaardige positie van vrouwen'. "Het is daarom van belang dat de onmisbare en essentiële rol die vrouwen in onze geschiedenis gespeeld hebben zichtbaar wordt doordat we meer straten naar hen gaan vernoemen."

De vijf partijen willen dat de commissie die gaat over de naamgeving van straten in de toekomst meer aandacht heeft voor vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in Nederland en in de gemeente Tynaarlo.

In eerste instantie deed CDA niet mee bij het indienen van de motie, maar afgelopen nacht hebben ze toch aangegeven mee te willen doen. Daarmee is er een meerderheid in de gemeenteraad en zal de motie naar alle waarschijnlijkheid worden aangenomen.