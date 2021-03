Rechtbank in Assen buigt zich over 'windmolenterreur'

'Wie wind zaait, zal asbest oogsten'. Dat was één van de teksten op een pamflet dat in december 2018 werd ontdekt bij Muntendam op de plek waar Windpark N33 op dat moment nog gebouwd moest worden. De plaatsers van dat pamflet en enkele andere tegenstanders in de provincie Groningen dreigden asbest te gaan dumpen als de bouw van het windpark zou worden doorgezet.

De afzenders? 'De door de overheid en initiatiefnemers/ondernemers van windparken belazerde, belaagde, bedreigde en tot nu toe als uitschot behandelde burgers uit Groningen en Drenthe' stond erbij vermeld.

Dreigbrieven

Het Openbaar Ministerie ziet Jan Nieboer (63) uit 2e Exloërmond en Jan H. (59) uit Meeden als hoofdverantwoordelijken voor de verspreiding van de pamfletten met de dreigementen. Net zoals het OM ze beschuldigt van het sturen van dreigbrieven aan zo'n vijftien bedrijven die betrokken waren én zijn bij de bouw het windpark Drentse Monden en Oostermoer het inmiddels gebouwde Windpark N33. Twee bedrijven, waaronder Avitec in Nieuw-Buinen, trokken zich vanwege de dreigementen, terug.

Vanaf vandaag moet het duo, dat in juni 2019 werd opgepakt, zich verantwoorden voor de rechter in Assen. Beide mannen waren ten tijde van hun arrestaties al jaren fervent tegenstander van de komst van de twee windparken bij hun woonplaatsen in Drenthe en Groningen. H. was jarenlang voorman van de actiegroep Storm Meeden en Nieboer is dat nog altijd van Platform Storm.

Beide mannen ontkennen

De twee voerden dan wel fanatiek actie tegen de komst van de windparken, de dreigbrieven die begin 2019 bij de bedrijven op de mat vielen en de pamfletten van een paar maanden eerder zijn niet van hun hand, houdt het duo vol. De mannen ontkennen alles.

Nieboer werd na zes weken voorarrest vrijgelaten uit de gevangenis, H. zat zes maanden vast. Hij kwam vlak voor Kerst in 2019 vrij. De zwaarste verdenking op zijn dagvaarding, het daadwerkelijk dumpen van asbest op twee plekken in Groningen, trok het Openbaar Ministerie vorig voorjaar alsnog in vanwege gebrek aan bewijs. Juist de beschuldiging waarvoor de rechtbank zijn voorarrest een paar keer verlengde. Ook het bedreigen van een Groningse gedeputeerde werd geschrapt.

Weinig energie

In mei vorig jaar bepaalde de rechtbank tijdens een regiezitting dat de advocaten van de twee zeven getuigen mochten horen over de vermeende 'windmolenterreur'. Dat is inmiddels gebeurd. Eén van de getuigen was Johnny R. (51) uit Nieuw-Buinen, die wordt verdacht van het drukken van de dreigbrieven. Of hij daarvoor wordt vervolgd, is nog niet bekend.

"We zijn er klaar voor", zegt Evert Kuiters, die Jan H. bijstaat. "Op een gegeven moment leef je ook naar zo'n zaak toe. Ik denk wel dat het zware dagen gaan worden voor mijn cliënt." H., die het tijdens zijn voorarrest ook erg zwaar heeft gehad, heeft niet zoveel energie om zich lang te kunnen concentreren, legt Kuiters uit.

Gesprekken bij McDonalds

Het OM haalt het bewijs dat H. en Nieboer betrokken zouden zijn bij de dreigementen onder meer uit afgeluisterde gesprekken van de twee bij McDonalds in Stadskanaal. Van H. is bovendien DNA-materiaal gevonden op een tiewrap aan een pamflet en op een deel van dreigbrief.

Waar H. de media niet opzoekt, duikt Nieboer juist regelmatig op. Hij is deze week niet alleen druk met zijn rechtszaak, maar ook met de Tweede Kamerverkiezingen. De inwoner van 2e Exloërmond staat op plek 4 op de kieslijst van de nieuwe partij Oprecht.

Eisen en pleidooien

Vandaag verhoort de rechtbank beide mannen. Donderdag komt het Openbaar Ministerie naar verwachting met de strafeisen tegen het duo en krijgen ook hun advocaten het woord. Wanneer de rechtbank uitspraak doet, is nog niet bekend.

