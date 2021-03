'Nederland moet luchtruim snel klaarmaken voor drones'

Op Groningen Airport Eelde (GAE) wordt al enige tijd getest met drones. "Binnen een aantal jaar kunnen we pakketten gaan bezorgen per drone", is Swierts overtuigd. "Nu testen we dit nog in het gecontroleerde luchtruim van het vliegveld, waarbij de luchtverkeersleiding over onze schouder meekijkt. Maar gaan we daadwerkelijk bezorgen en buiten het bereik van de luchthaven vliegen, dan moeten er systemen en procedures komen om dit veilig te doen."

'Nederland loopt achter'

In Europa wordt hier al aan gewerkt. De lidstaten van de Europese Unie hebben overeenstemming bereikt over het inrichten van een nieuwe luchtruimklasse speciaal ingericht voor drone-vluchten over grotere afstanden. Nederland moet daarvoor ook het luchtruim aanpassen, maar loopt niet voorop.

"Denemarken en Engeland zijn hier al heel duidelijk mee bezig. Maar in Nederland is er nog geen concreet beleid", zegt Strolenberg. Als er na de verkiezingen een nieuw kabinet komt, wil hij zich hier hard voor maken. "Nu is de wetgeving op dit gebied nog beperkt. Als Nederland lopen we op het vlak van innovatie voorop en we hebben de technologische mogelijkheden. Maar voor de inzet van drones moet er samenwerking met de overheid komen."

Volgens Swierts is het niet eenvoudig om beleid te maken. En de ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad zitten de drones volgens hem ook in de weg. "Veel ambtenaren zijn met de luchtruimverdeling rond dit nieuwe vliegveld bezig. Daar komt nu het luchtruim voor onbemande vluchten bij. Maar hier kun je beter vandaag dan morgen mee beginnen."

Tekst gaat verder onder de video:

Medicijnen vervoeren en branden inspecteren

Het vervoer van medicijnen tussen ziekenhuizen of de politie die een drone inzet bij een calamiteit. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de inzet van onbemande vliegtuigjes. Swierts ziet het helemaal zitten. "Vanuit een ziekenhuis zou je bijvoorbeeld testsamples kunnen sturen naar een laboratorium. Of de brandweer stuurt een drone vooruit naar een brand die bijvoorbeeld gassen kan ontdekken. Maar pakketjes bij particulieren bezorgen, dat zie ik voorlopig niet gebeuren."

Dat er voorlopig alleen nog getest wordt met onbemande vluchten, is misschien maar goed ook. Tijdens een van de tests brak een landingspootje af en viel naar beneden. "Daarvoor hebben we dus de ruimte nodig om dit te kunnen doen", zegt Zwiers. "Eelde is hier heel geschikt voor."

Het belang van GAE ziet Strolenberg ook. Maar dan moet het vliegveld wel open blijven. Hij wil dat daar ook aandacht voor komt vanuit de overheid. "Deze dronetesten zie ik niet snel gebeuren op bijvoorbeeld Eindhoven of Schiphol. Daarnaast is Eelde ook voor de vestiging van bedrijven in Drenthe."