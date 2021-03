Politie valt woning in Meppel binnen

De politie is vanochtend een woning binnengevallen aan de Leonard Springerlaan in Meppel. In en rond de woning wordt onderzoek gedaan.

Waar de politie naar op zoek is, wil zij niet zeggen. "Het heeft te maken met een lopend onderzoek'', is het enige wat een woordvoerder erover kwijt wil. Wel laat de politie Oost-Nederland, die het onderzoek in Meppel leidt, weten later meer over de zaak bekend te maken. Of dat vandaag is of op een later moment 'hangt af van het onderzoek'.

Uit een foto gemaakt met een drone en in bezit van De Stentor blijkt dat de politie in de tuin onderzoek deed met een metaaldetector. Ook werd gezocht in de dakgoten van het huis.